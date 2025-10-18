Trump y Milei, los hijos del enojo: un claro conflicto entre convicción y conveniencia

Esta eventual debilidad es la que se pondrá a prueba con el brazo fuerte que el Presidente deberá mostrar a la hora de aplicar la fusta internamente, aunque será después de que pasen las elecciones, para llegar al final de la carrera lo más al galope posible. En el deshoje de esa margarita, Milei está condicionado porque uno de las cuestiones más sensibles que deberá ordenar es el rol de su propia hermana en el Gobierno, uno de los vértices del ya oxidado triángulo de hierro original, que contribuyó decisivamente al traspié político bonaerense y que, por egoísmo partidario o por no calibrar lo que se necesitaba, le quitó bastante volumen a la actual oferta electoral.