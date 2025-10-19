Cuatro claves para identificar cuándo un enlace es un virus o una estafa virtual

Los ciberdelincuentes recurren a técnicas cada vez más sofisticadas para engañar a las víctimas. Pueden copiar logotipos oficiales, usar direcciones muy similares a las de empresas conocidas o crear mensajes que apelan a la urgencia y la confianza. Por eso, aprender a identificar un enlace sospechoso antes de hacer clic es hoy una habilidad tan importante como tener una buena contraseña.