El complejo apícola registró un récord de exportaciones

Entre enero y agosto se vendieron 60.622 toneladas de miel, cera, polen y abejas; el mayor volumen de los últimos siete años.

Hace 7 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que entre enero y agosto de 2025, las exportaciones del complejo apícola (miel, cera, polen y material vivo) alcanzaron el mayor volumen de los últimos siete años, con 60.622 toneladas. El número implica un incremento cercano a un 5%, respecto de igual lapso de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Entre los productos comercializados se destacan, con el mayor nivel de crecimiento, la cera de abejas con el 52,9%, seguido por las abejas (material vivo), con un 21%.

A su vez, el valor de las exportaciones se incrementó un 13,2%, alcanzando los U$S 143 millones. El crecimiento interanual del complejo se explicó casi en su totalidad por las ventas de miel, que concentró el 94% del total.

El aumento del monto total de las exportaciones estuvo impulsado principalmente por una mejora en los precios internacionales, que registraron una variación positiva de un 8,6%, ubicándose en U$S 2.360 la tonelada.

Los principales destinos son EEUU y en Alemania, que representan más del 75% del total. Le siguen España, Japón, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Italia, Reino Unido, entre otros. Se destaca el regreso de Italia como destino de exportación tras dos años de haber frenado sus compras.

Respecto del material vivo, la Argentina es un país muy reconocido por la genética de sus abejas fruto del trabajo de mejoramiento realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) junto con el sector privado a través de las cabañas apícolas. Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en 2025 se exportaron 34.218 abejas reinas a Dinamarca, España, Líbano, Francia e Italia. Por su parte, la cera se exportó principalmente a EEUU.

La apicultura es una cadena ubicada en casi todas las provincias del país. En 2025, según datos del Registro de Productores Apícolas (Renapa), que administra la Secretaría, el número de productores se incrementó en un 5% alcanzando los 22.330, que trabajan 4,2 millones de colmenas. Más del 90% de la producción se destina a la exportación.

