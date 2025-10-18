El complejo apícola registró un récord de exportaciones

Respecto del material vivo, la Argentina es un país muy reconocido por la genética de sus abejas fruto del trabajo de mejoramiento realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) junto con el sector privado a través de las cabañas apícolas. Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en 2025 se exportaron 34.218 abejas reinas a Dinamarca, España, Líbano, Francia e Italia. Por su parte, la cera se exportó principalmente a EEUU.