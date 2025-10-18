Chile volvió a reconocer zona libre de aftosa sin vacunación a la Argentina

Esta medida constituye la primera apertura que se logra para las exportaciones de ovas de trucha arcoíris, como resultado de las gestiones realizadas por el Senasa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y representa un fuerte incentivo para los productores argentinos de salmónidos, particularmente de las provincias de la Patagonia.