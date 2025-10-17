Cecilia Bolocco rompió en llanto al recibir un mensaje especial de su hermano fallecido

Rodrigo Bolocco murió a causa de un accidente de tránsito mientras la familia de la modelo estaba de vacaciones en Reñaca. Cecilia rememoró el instante en que recibió la noticia, tal como lo había comentado en "De tú a tú": "No sé qué estaba haciendo. Dibujando, leyendo. Qué sé yo. Siento el teléfono, lo levanto y era uno de los amigos que había estado en el auto con ellos".