Un emotivo momento marcó la emisión de "Hay que decirlo" este jueves 16 de octubre, específicamente en la sección de Pablo Canaliza. La invitada estelar al programa de Canal 13 fue Cecilia Bolocco, quien fue sorprendida con un mensaje especial de su hermano Rodrigo, fallecido en 1986.
Rodrigo Bolocco murió a causa de un accidente de tránsito mientras la familia de la modelo estaba de vacaciones en Reñaca. Cecilia rememoró el instante en que recibió la noticia, tal como lo había comentado en "De tú a tú": "No sé qué estaba haciendo. Dibujando, leyendo. Qué sé yo. Siento el teléfono, lo levanto y era uno de los amigos que había estado en el auto con ellos".
Cecilia Bolocco rompió en llanto al recibir un mensaje especial de su hermano fallecido
En este contexto, es que Nacho Gutiérrez, animador de Hay que decirlo, preguntó: "¿A la Cecilia la acompañan?", a lo que Pablo Canaliza respondió: "Es la imagen de tu hermano, que te acompaña siempre, en un tema de salud con el que ustedes batallan, pero él está ahí para que puedan salir de eso. Además dice, que ese verano fue muy conflictivo".
"Mis padres están bien grandes, con temas de salud, mi madre está con su tercer cáncer, y yo creo que Rodrigo y mi mamá eran muy cercanos y a él debe preocuparle cómo está mi mamá", añadió Cecilia Bolocco bastante sorprendida.
"Él se autodefine como los ojos de tu madre, dice, que le gustaba mucho ir al departamento de Viña o Reñaca", agregó el vidente.
Tras esto, Pablo sorprendió con un mensaje de aliento para la familia Bolocco, de parte de Rodrigo: "La mamá es fuerte, que ella ha podido pasar mil cosas, y ojo, no están esperando a tu mamá todavía, Rodrigo dice que se las deja a ustedes para que sigan disfrutando con ella", expresó.