Secciones
Mundo

Cecilia Bolocco rompió en llanto al recibir un mensaje especial de su hermano fallecido

La ex Miss Universo se presentó en el programa de Canal 13, cuando recibió un mensaje que la emocionó.

Cecilia Bolocco rompió en llanto al recibir un mensaje especial de su hermano fallecido Cecilia Bolocco rompió en llanto al recibir un mensaje especial de su hermano fallecido
Hace 1 Hs

Un emotivo momento marcó la emisión de "Hay que decirlo" este jueves 16 de octubre, específicamente en la sección de Pablo Canaliza. La invitada estelar al programa de Canal 13 fue Cecilia Bolocco, quien fue sorprendida con un mensaje especial de su hermano Rodrigo, fallecido en 1986.

La fotos que confirman el romance de Rauw Alejandro y la chilena Paloma Mami

La fotos que confirman el romance de Rauw Alejandro y la chilena Paloma Mami

Rodrigo Bolocco murió a causa de un accidente de tránsito mientras la familia de la modelo estaba de vacaciones en Reñaca. Cecilia rememoró el instante en que recibió la noticia, tal como lo había comentado en "De tú a tú": "No sé qué estaba haciendo. Dibujando, leyendo. Qué sé yo. Siento el teléfono, lo levanto y era uno de los amigos que había estado en el auto con ellos".

Cecilia Bolocco rompió en llanto al recibir un mensaje especial de su hermano fallecido

En este contexto, es que Nacho Gutiérrez, animador de Hay que decirlo, preguntó: "¿A la Cecilia la acompañan?", a lo que Pablo Canaliza respondió: "Es la imagen de tu hermano, que te acompaña siempre, en un tema de salud con el que ustedes batallan, pero él está ahí para que puedan salir de eso. Además dice, que ese verano fue muy conflictivo".

"Mis padres están bien grandes, con temas de salud, mi madre está con su tercer cáncer, y yo creo que Rodrigo y mi mamá eran muy cercanos y a él debe preocuparle cómo está mi mamá", añadió Cecilia Bolocco bastante sorprendida.

"Él se autodefine como los ojos de tu madre, dice, que le gustaba mucho ir al departamento de Viña o Reñaca", agregó el vidente.

Tras esto, Pablo sorprendió con un mensaje de aliento para la familia Bolocco, de parte de Rodrigo: "La mamá es fuerte, que ella ha podido pasar mil cosas, y ojo, no están esperando a tu mamá todavía, Rodrigo dice que se las deja a ustedes para que sigan disfrutando con ella", expresó.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
4

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
5

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán
6

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Más Noticias
Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Comentarios