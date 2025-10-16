La fotos que confirman el romance de Rauw Alejandro y la chilena Paloma Mami

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro acaba de terminar su seguidilla de tres shows en Chile en el marco de su su gira "Cosa nuestra world tour", que contempla tres fechas en el país. Sin embargo, su llegada varios días antes del primer show encendió la curiosidad de sus seguidores luego de que se difundieran imágenes que lo vinculan sentimentalmente con Paloma Mami.
El intérprete de "Te felicito" habría aprovechado su estadía en la capital para descansar en el Cajón del Maipo, mismo lugar desde donde la artista chilena compartió fotos en redes sociales. Además, la chilena fue una de las invitadas del último concierto de Rauw Alejandro en Movistar Arena este miércoles.
Entre las coincidencias más comentadas, los fans destacaron una imagen publicada por Rauw donde aparece armando un rompecabezas junto a una mujer, presuntamente Paloma, y los versos de su canción "Guabansexxx", en los que alude al álbum "Sueños de Dalí" de la cantante.
Además, la influencer mexicana Yeri Mua afirmó meses atrás que el puertorriqueño estaría en una relación con la intérprete de "Not Steady". A pesar de que ambos han optado por no referirse públicamente al tema, según el portal Infama, fuentes cercanas a los artistas confirmaron que efectivamente mantienen una relación.