La fotos que confirman el romance de Rauw Alejandro y la chilena Paloma Mami

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro acaba de terminar su seguidilla de tres shows en Chile en el marco de su su gira "Cosa nuestra world tour", que contempla tres fechas en el país. Sin embargo, su llegada varios días antes del primer show encendió la curiosidad de sus seguidores luego de que se difundieran imágenes que lo vinculan sentimentalmente con Paloma Mami.