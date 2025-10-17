Jaldo recorrió una escuela donde los alumnos crearon un auto eléctrico

Asimismo, Montaldo expuso otro de los proyectos ecológicos de los estudiantes: “Se trata de una acción de reciclado de los focos que se queman en la casa y los del alumbrado público, lo cual tiene una importancia no solamente para la economía, sino también para el cuidado del medio ambiente. Estas son nuestras escuelas técnicas que preparan a los chicos para este mundo en el que estamos viviendo, con gran desarrollo tecnológico y les permite una rápida inserción laboral”, reflexionó la educadora.