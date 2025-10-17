Frano Botica recordó el día que los Māori All Blacks temieron por sus vidas en Tucumán: “Pensábamos que íbamos a morir”

Botica recuerda ese momento con una mezcla de temor y desconcierto. “Tuvimos que caminar por un pasillo lleno de lugareños furiosos que nos golpeaban con paraguas y todo tipo de cosas”, contó. Atrapados entre las rejas del túnel, los neozelandeses sintieron por primera vez el miedo real. “Estábamos buscando cosas, como armas… les quitábamos los tenedores de las barbacoas o trozos de madera, solo para tener algo. Pensábamos que íbamos a morir, que íbamos a morir de verdad”.