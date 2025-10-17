El miedo a otro apagón dispara en España la compra de productos para un "kit de supervivencia"

El miedo a revivir otro apagón masivo como el del pasado 28 de abril vuelve a recorrer España. Aquel episodio, que se prolongó durante gran parte del día y dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema eléctrico, ha provocado un nuevo repunte en la compra de productos de emergencia tras las recientes oscilaciones “bruscas” de tensión detectadas en la red.
Aunque desde Red Eléctrica de España (REE) se han lanzado mensajes de calma y se insiste en que no existe un riesgo “inminente ni generalizado” de un nuevo corte, buena parte de la población prefiere no confiarse. Las búsquedas de productos asociados a los llamados ‘kits de supervivencia’ se han disparado un 76% en los últimos días, según un informe del comparador de precios idealo.es.
Hornillos, linternas y radios, lo más buscado
Entre los artículos más demandados destacan los hornillos y camping gas, cuyas búsquedas se han incrementado un 253%, seguidos de las radios a pilas (+56%) y las baterías (+46%). También crece el interés por linternas (+14%) y pastillas potabilizadoras de agua (+20%), productos que forman parte de las recomendaciones oficiales para afrontar emergencias.
El fenómeno no es nuevo. En marzo de este año, la Comisión Europea aconsejó a los ciudadanos disponer de un kit de supervivencia para resistir al menos 72 horas sin suministro en caso de crisis climáticas o conflictos. El repunte actual parece confirmar que muchos españoles han tomado nota.
Aun así, el nivel de preocupación no alcanza el registrado tras el apagón de abril, cuando las búsquedas de generadores eléctricos se dispararon un 640% y las de hornillos de gas un 550%.
“No es algo tan improbable”
Para Kike Aganzo, responsable de comunicación en idealo.es, el comportamiento de los consumidores refleja una percepción creciente de vulnerabilidad: “Después del apagón de abril, muchos ciudadanos perciben que un nuevo corte de suministro no es algo tan improbable. Por eso, cada vez son más los españoles que prefieren adelantarse y estar preparados ante cualquier eventualidad.”
Red Eléctrica pide calma
Pese al aumento de la preocupación ciudadana, desde Red Eléctrica insisten en que las recientes variaciones “no suponen riesgo”. La directora general de Operación, Concha Sánchez, explicó durante su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga el apagón del 28 de abril que las oscilaciones detectadas “no estaban ni cerca de los valores umbrales”, aunque sí eran “lo suficientemente bruscas como para que REE las identificara como un comportamiento no deseable”.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cerró el pasado miércoles la audiencia pública de la propuesta de modificación temporal de varios procedimientos de operación del sistema eléctrico, planteada por REE tras detectar esas variaciones de tensión.
Un reflejo del miedo colectivo
El incremento en la búsqueda de productos de emergencia refleja una realidad social: el miedo a quedarse sin luz. Aunque las autoridades insisten en que el sistema eléctrico español es estable, la experiencia del apagón de abril ha dejado una huella profunda. En la era de la conectividad permanente, estar preparado ante lo imprevisto se ha convertido en una nueva forma de tranquilidad.