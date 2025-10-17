El miedo a otro apagón dispara en España la compra de productos para un "kit de supervivencia"

Red Eléctrica pide calma

Pese al aumento de la preocupación ciudadana, desde Red Eléctrica insisten en que las recientes variaciones “no suponen riesgo”. La directora general de Operación, Concha Sánchez, explicó durante su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga el apagón del 28 de abril que las oscilaciones detectadas “no estaban ni cerca de los valores umbrales”, aunque sí eran “lo suficientemente bruscas como para que REE las identificara como un comportamiento no deseable”.