Noguera cuestionó las políticas de Milei y aseguró que el peronismo llega fortalecido a las elecciones

El candidato a diputado nacional analizó el clima político en Tucumán y advirtió que las propuestas libertarias ya fracasaron en el país.

Hace 2 Hs

A pocos días de las elecciones nacionales, el legislador y candidato a diputado nacional por  el frente Tucumán Primero, Javier Noguera, evaluó en LA GACETA el escenario político y económico actual. Sostuvo que percibe un cambio de humor social en distintos puntos de la provincia y afirmó que el peronismo llegará fortalecido a los comicios del 26 de octubre.

Según el dirigente, en esta etapa de la campaña se advierte un clima distinto al de los últimos procesos electorales. Explicó que en 2023, cuando Javier Milei llegó a la Presidencia, existía un ambiente de fuerte adhesión a las ideas libertarias y un marcado rechazo hacia el oficialismo. Sin embargo, aseguró que hoy muchas personas expresan arrepentimiento por el voto de entonces y manifiestan rechazo a las políticas actuales.

Noguera recordó que sectores del peronismo ya habían advertido antes de las elecciones que las propuestas de Milei no eran novedosas y que en varias oportunidades se aplicaron en la Argentina sin resultados positivos. 

Planteó que la gestión nacional no logró resolver los problemas económicos y sociales, y que por el contrario los profundizó: mencionó el incremento de la inflación, la duplicación de la deuda externa, la caída de inversiones y la salida de empresas del país, además del deterioro en la vida cotidiana de los trabajadores.

En cuanto al panorama político, reconoció que el peronismo todavía no delineó con claridad un horizonte programático capaz de entusiasmar a la sociedad, aunque destacó que cuenta con cuadros políticos, gobernadores y dirigentes con proyección para 2027.

Como candidato a diputado nacional, anticipó que buscará representar a los sectores que defienden un Estado fuerte y que se opondrá con firmeza a las políticas de ajuste del Gobierno libertario, especialmente en áreas sensibles como la seguridad social, la salud y la educación pública.

