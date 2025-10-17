Noguera cuestionó las políticas de Milei y aseguró que el peronismo llega fortalecido a las elecciones

Según el dirigente, en esta etapa de la campaña se advierte un clima distinto al de los últimos procesos electorales. Explicó que en 2023, cuando Javier Milei llegó a la Presidencia, existía un ambiente de fuerte adhesión a las ideas libertarias y un marcado rechazo hacia el oficialismo. Sin embargo, aseguró que hoy muchas personas expresan arrepentimiento por el voto de entonces y manifiestan rechazo a las políticas actuales.