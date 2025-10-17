“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Las víctimas

El defensor de Víctimas de Salta, Nicolás Escandar, confirmó a LA GACETA que hasta el momento once víctimas del caso de trata de personas que habría operado en una escuela de la zona sur de la capital ya designaron representación legal, aunque advirtió que el número podría superar las treinta a medida que avance la investigación. Explicó que muchas de las niñas no desean participar del proceso judicial por el profundo impacto emocional y la vergüenza que suelen acompañar este tipo de delitos de índole sexual. “Algunas no quieren saber nada, no quieren que se les hable del caso, y cuando esa decisión es libre y voluntaria, nosotros la respetamos”, señaló Escandar, al tiempo que destacó que en algunos casos, con el paso del tiempo, las víctimas deciden incorporarse al proceso. El funcionario precisó además que la causa se encuentra en una etapa inicial, luego de las audiencias de formalización en las que se imputaron cargos y se debatieron las medidas de coerción. En ese contexto, siete acusados permanecen con prisión preventiva, uno en prisión domiciliaria y otro en libertad, mientras que un menor está siendo evaluado para determinar si su participación se enmarca en la cláusula de no punibilidad prevista en la ley de trata, ya que podría haber pasado de víctima a victimario.