Cada cuánto deberías renovar tu celular y cómo alargar su duración

El principal motivo por el que los usuarios suelen reemplazar su dispositivo antes de tiempo es el deterioro de la batería, según un informe.

Hace 1 Hs

Conocer cada cuánto tiempo conviene cambiar el celular no solo ayuda a cuidar el bolsillo, sino también al medioambiente. Según los especialistas de la Organización de Usuarios y Consumidores (OCU) de España, un teléfono inteligente debería durar aproximadamente cinco años si se lo mantiene en buenas condiciones.

De acuerdo con la OCU, el principal motivo por el que los usuarios suelen reemplazar su dispositivo antes de tiempo es el deterioro de la batería.

Estos componentes están fabricados con litio, un material que, debido a las reacciones químicas producidas en los ciclos de carga y descarga, pierde gradualmente su capacidad.

Antes, era común que los propios usuarios pudieran reemplazar la batería, pero hoy, con los diseños más cerrados de los smartphones modernos, esa tarea resulta mucho más compleja.

Para revertir esta tendencia, la Unión Europea aprobó una norma de ecodiseño de smartphones que busca evitar que la batería siga siendo la razón principal por la que las personas cambian sus celulares antes de los cinco años.

El sistema operativo también juega un papel clave en la duración de los dispositivos. La OCU destacó que la nueva regulación europea prevé que los fabricantes garanticen actualizaciones durante al menos cinco años desde la venta del último modelo de cada dispositivo, lo que contribuye a extender su vida útil.

¿Cuándo conviene realmente cambiar el celular?

Si el teléfono funciona bien, pero presenta problemas puntuales -como una pantalla rota, fallas en la batería o en el puerto de carga-, lo recomendable es acudir a un técnico especializado. “Un experto puede arreglar tu celular antes de que decidas comprar uno nuevo”, subrayan desde la organización, consignó el diario Clarín. 

Reparar el dispositivo suele ser una opción más económica y sostenible que reemplazarlo, siempre que el trabajo lo realice un profesional. Intentar hacerlo por cuenta propia puede generar daños técnicos o incluso la pérdida de la garantía.

En caso de decidir cambiar el celular antes de los cinco años, los especialistas sugieren donarlo o cederlo a un amigo o familiar, siempre recordando borrar todos los datos personales antes de entregarlo.

