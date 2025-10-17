Efemérides del viernes 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy, 17 de octubre, se celebra el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la desigualdad y la justicia social a nivel global. En Argentina, también se conmemora el Día de la Lealtad Peronista, recordando la movilización de 1945 que exigió la liberación del entonces vicepresidente Juan Domingo Perón. Estos eventos destacan la importancia de la lucha por los derechos y la dignidad de las personas, marcando un hito en la historia política y social del país.