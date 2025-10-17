Secciones
Efemérides del viernes 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se celebra el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza y en Argentina se conmemora el Día de la Lealtad Peronista.

Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón.
Hace 5 Hs

Hoy, 17 de octubre, se celebra el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la desigualdad y la justicia social a nivel global. En Argentina, también se conmemora el Día de la Lealtad Peronista, recordando la movilización de 1945 que exigió la liberación del entonces vicepresidente Juan Domingo Perón. Estos eventos destacan la importancia de la lucha por los derechos y la dignidad de las personas, marcando un hito en la historia política y social del país.

Efemérides de hoy, 17 de octubre

1797: Nace el político y militar argentino Juan Lavalle.

1849: Muere el compositor polaco Frédéric Chopin.

1912: Nace Albino Luciani, conocido como el Papa Juan Pablo I.

1914: Nace Jerry Siegel, co-creador de Superman.

1915: Nace el dramaturgo estadounidense Arthur Miller.

1916: Nace el político y policía argentino José López Rega.

1918: Nace la actriz estadounidense Rita Hayworth.

1931: Al Capone es condenado a 11 años de prisión en EE. UU.

1945: Una multitud se congrega en Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón.

1949: Nace la artista plástica argentina Renata Schussheim.

1956: Se juega la "partida del siglo" entre Donald Byrne y Bobby Fischer.

1963: Nace el exfutbolista argentino Sergio Goycochea.

1968: Nace el músico jamaiquino Ziggy Marley.

1972: Nace el cantante y actor estadounidense Eminem.

1973: Muere la escritora austríaca Ingeborg Bachmann.

1976: Nace el futbolista uruguayo Sebastián Abreu.

1978: Nace el politólogo español Pablo Iglesias.

1979: La Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz.

1983: Nace la actriz británica Felicity Jones.

1991: Nace la actriz y cantante argentina Brenda Asnicar.

2006: Se trasladan los restos de Juan Domingo Perón al cementerio de San Vicente.

2017: Aparece el cuerpo de Santiago Maldonado, 77 días después de su desaparición.

2019: Muere en La Habana Alicia Alonso, figura icónica de la danza clásica.

