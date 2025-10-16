Intentaba robar un auto en Banda del Río Salí, las cámaras lo captaron y terminó detenido

El episodio ocurrió a las 4.23, cuando los visualizadores detectaron la presencia de un sospechoso en la intersección de pasaje Colombia y Paraguay, en el barrio Güemes, y registraron la secuencia en tiempo real. La rápida intervención permitió activar de inmediato el protocolo de respuesta, lo que posibilitó que agentes vigías se desplazaran hasta el lugar y lograran interceptar al individuo apenas minutos después de un intento de robo que, según las primeras observaciones, resultó fallido.