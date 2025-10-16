Secciones
Seguridad

Intentaba robar un auto en Banda del Río Salí, las cámaras lo captaron y terminó detenido

El sospechoso fue interceptado en cuestión de minutos gracias a la alerta emitida por el Centro de Monitoreo municipal.

Intentaba robar un auto en Banda del Río Salí, las cámaras lo captaron y terminó detenido
Hace 2 Hs

Un hombre fue aprehendido esta madrugada en Banda del Río Salí luego de ser captado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo mientras intentaba forzar la puerta de un vehículo estacionado en la vía pública.

El episodio ocurrió a las 4.23, cuando los visualizadores detectaron la presencia de un sospechoso en la intersección de pasaje Colombia y Paraguay, en el barrio Güemes, y registraron la secuencia en tiempo real. La rápida intervención permitió activar de inmediato el protocolo de respuesta, lo que posibilitó que agentes vigías se desplazaran hasta el lugar y lograran interceptar al individuo apenas minutos después de un intento de robo que, según las primeras observaciones, resultó fallido.

De acuerdo con las fuentes oficiales, el hombre fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se labraron las actuaciones de rigor. No se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración al vehículo involucrado al momento del procedimiento.

Las autoridades municipales destacaron la efectividad del sistema de videovigilancia y la coordinación entre el monitoreo y los equipos de respuesta como factores decisivos para evitar el delito. “La posibilidad de la detección y actuar en tiempo real hace la diferencia”, subrayaron desde el Centro de Monitoreo, sin brindar más datos sobre la identidad del detenido, por tratarse de una causa en trámite.

El hecho vuelve a poner en debate la importancia del uso de tecnologías de seguridad en espacios urbanos y su impacto en la prevención del delito. Desde la Secretaría de Seguridad del municipio informaron que la investigación continuará bajo la órbita de la unidad fiscal de turno, y que las imágenes captadas por las cámaras serán puestas a disposición para el expediente judicial correspondiente.

Temas ParaguayColombiaBanda del Río SalíPúblico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
1

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
2

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
3

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
4

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
5

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
6

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Más Noticias
De la detención al grito de auxilio: un joven se trepó a una antena y pidió ayuda para superar su adicción

De la detención al grito de auxilio: un joven se trepó a una antena y pidió ayuda para superar su adicción

“Hay maniobras corruptas”: la abogada de la joven que denunció a los ex jugadores de Vélez apuntó contra fiscales y jueces tucumanos

“Hay maniobras corruptas”: la abogada de la joven que denunció a los ex jugadores de Vélez apuntó contra fiscales y jueces tucumanos

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”

La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Comentarios