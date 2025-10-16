Intentaba robar un auto en Banda del Río Salí, las cámaras lo captaron y terminó detenido

Un hombre fue aprehendido esta madrugada en Banda del Río Salí luego de ser captado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo mientras intentaba forzar la puerta de un vehículo estacionado en la vía pública.
El episodio ocurrió a las 4.23, cuando los visualizadores detectaron la presencia de un sospechoso en la intersección de pasaje Colombia y Paraguay, en el barrio Güemes, y registraron la secuencia en tiempo real. La rápida intervención permitió activar de inmediato el protocolo de respuesta, lo que posibilitó que agentes vigías se desplazaran hasta el lugar y lograran interceptar al individuo apenas minutos después de un intento de robo que, según las primeras observaciones, resultó fallido.
De acuerdo con las fuentes oficiales, el hombre fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se labraron las actuaciones de rigor. No se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración al vehículo involucrado al momento del procedimiento.
Las autoridades municipales destacaron la efectividad del sistema de videovigilancia y la coordinación entre el monitoreo y los equipos de respuesta como factores decisivos para evitar el delito. “La posibilidad de la detección y actuar en tiempo real hace la diferencia”, subrayaron desde el Centro de Monitoreo, sin brindar más datos sobre la identidad del detenido, por tratarse de una causa en trámite.
El hecho vuelve a poner en debate la importancia del uso de tecnologías de seguridad en espacios urbanos y su impacto en la prevención del delito. Desde la Secretaría de Seguridad del municipio informaron que la investigación continuará bajo la órbita de la unidad fiscal de turno, y que las imágenes captadas por las cámaras serán puestas a disposición para el expediente judicial correspondiente.