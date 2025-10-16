Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Mirá “Fuerte al medio”: el nuevo programa deportivo de LA GACETA

Se emite todos los jueves de 14 a 15 por LG Play, Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow, nuestra web y el canal oficial de YouTube de nuestro diario.

Hace 54 Min

“Fuerte al medio” propone una manera distinta de vivir la actualidad deportiva. Un formato que no grita, que no repite fórmulas, que no llena el aire con lugares comunes. La idea es hablar de lo que pasa en las canchas, claro; pero también de lo que pasa alrededor: de los clubes, de los protagonistas, de las pasiones, de los dilemas y de todo lo que el deporte moviliza en nuestra provincia y más allá.

A partir de las 14, “Fuerte al medio”, la nueva propuesta deportivo de LA GACETA, se emitirá en vivo por LG Play, por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y el canal de YouTube de nuestro diario.

En un momento en el que la información abunda pero muchas veces no conecta, “Fuerte al medio” busca ser una alternativa. Un espacio de conversación genuina, en el que no se subestima, no se apura, ni mucho menos se impone. Un lugar en el que el deporte se piensa, se disfruta y se comparte.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play Diego AráozBruno FaranoJoel KatzCanal 7 de FlowBenjamín Papaterra
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
1

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
2

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
3

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
4

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
5

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
6

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Más Noticias
Atlético Tucumán y un orgullo internacional: Carlos Fabián Borda Arauz, convocado al Mundial Sub-17 con Bolivia

Atlético Tucumán y un orgullo internacional: Carlos Fabián Borda Arauz, convocado al Mundial Sub-17 con Bolivia

El auto de Franco Colapinto cambia de color para los Grandes Premios de América

El auto de Franco Colapinto cambia de color para los Grandes Premios de América

Boca prepara una limpieza en diciembre: cinco salidas confirmadas y ciclos cumplidos

Boca prepara una limpieza en diciembre: cinco salidas confirmadas y ciclos cumplidos

Quién es Mateo Silvetti, el héroe inesperado de la Selección Argentina Sub-20

Quién es Mateo Silvetti, el héroe inesperado de la Selección Argentina Sub-20

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Comentarios