Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1935. El atractivo puente colgante de Villa Nougués

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 1935. El atractivo puente colgante de Villa Nougués
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Villa NouguésRecuerdos fotográficosCarlos Páez de la Torre (h)
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo y dónde inscribirte para estudiar distintas aristas de la industria de los videojuegos
1

Cómo y dónde inscribirte para estudiar distintas aristas de la industria de los videojuegos

La yerba mate podría ayudar a frenar el dengue, según un hallazgo de científicos del Conicet
2

La yerba mate podría ayudar a frenar el dengue, según un hallazgo de científicos del Conicet

Los efectos del gluten en nuestro cuerpo y el testimonio de una nutricionista que asegura haberlo padecido: Tenés que sanar el intestino, ese fue el camino que elegí
3

Los efectos del gluten en nuestro cuerpo y el testimonio de una nutricionista que asegura haberlo padecido: "Tenés que sanar el intestino, ese fue el camino que elegí"

Efemérides del miércoles 15: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 15: ¿qué pasó un día como hoy?

Teatro: mujeres que son “Tejedoras de abismos”
5

Teatro: mujeres que son “Tejedoras de abismos”

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
6

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Más Noticias
Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Comentarios