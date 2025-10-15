Maxi López viajó de urgencia a Suiza y abandonó las grabaciones de MasterChef Celebrity

A menos de 24 horas del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity por Telefe, uno de los participantes ya protagoniza un escándalo. Se trata de Maxi López, quien decidió viajar de urgencia a Suiza para reencontrarse con su esposa, Daniela Christiansson, embarazada de siete meses.
El exfutbolista había visto el primer programa junto a Wanda Nara y sus hijos, pero horas después tomó un vuelo rumbo a Europa tras el preocupante posteo de su mujer, quien relató en redes sociales el mal momento que vivió tras un accidente doméstico.
Qué se sabe del accidente de Daniela Christiansson
El lunes 13 de octubre, Daniela compartió una historia en Instagram mostrando que había sufrido un susto en su casa de Ginebra. En la imagen se la veía acostada junto a su hija Elle, de dos años, y explicó:
“¡Qué día! Con siete meses de embarazo vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Súper tóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto. Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”.
Luego agregó que estaba agotada, con dolor de espalda y piernas pesadas, y recalcó que estaba sola al cuidado de su hija mientras su pareja se encontraba en Argentina grabando el reality.
Las repercusiones en Telefe y quién reemplazaría a Maxi López
En Intrusos (América TV), Adrián Pallares reveló que Maxi López se encontraba viajando a Suiza:
“Después de este posteo, hoy mismo Maxi López está viajando a reencontrarse con su mujer. Va a estar una semana allá y luego vuelve un mes entero para seguir trabajando”.
Sin embargo, según informó Daniel Fava en A la tarde, Telefe le habría impuesto condiciones:
“Se va a quedar cuatro o cinco días porque hoy, antes de partir, el canal le dijo: ‘Sí o sí el próximo martes al mediodía tenés que estar acá para grabar el programa’”.
Mientras tanto, Paula Varela comentó que el reemplazo temporal del exjugador podría ser Marley, aunque Yanina Latorre deslizó que la producción evalúa convocar a Zaira Nara, excuñada de López, durante su ausencia.
Cruces y chicanas con Wanda Nara en el estreno de MasterChef
El estreno de MasterChef Celebrity dejó varios momentos incómodos entre Maxi López y su exesposa, Wanda Nara, conductora del ciclo. Durante la presentación, ella le preguntó si sabía cocinar o si seguía “comiendo congelados”, a lo que él respondió con ironía:
“Estuve casado una vez y era todo congelado”.
El comentario desató risas en el estudio y marcó el tono que promete la relación entre ambos frente a las cámaras, en medio de una temporada que recién comienza y ya tiene su primer escándalo.