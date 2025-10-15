Concepción: cuatro meses de prisión para un hombre que robó un vestido de bebé de un local

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Emilse Guevara, explicó los términos del convenio firmado entre el MPF y el acusado, Eduardo Miguel González, quien reconoció su culpabilidad. El acuerdo fue aprobado por el juez interviniente, imponiendo una pena de cuatro meses de cárcel por el delito de hurto simple en grado de tentativa.