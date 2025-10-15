Concepción: cuatro meses de prisión para un hombre que robó un vestido de bebé de un local

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que un hombre de 38 años fue condenado a cuatro meses de prisión por haber robado un vestido de bebé de un local de ropa infantil en la ciudad de Concepción. La causa se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado, presentado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Emilse Guevara, explicó los términos del convenio firmado entre el MPF y el acusado, Eduardo Miguel González, quien reconoció su culpabilidad. El acuerdo fue aprobado por el juez interviniente, imponiendo una pena de cuatro meses de cárcel por el delito de hurto simple en grado de tentativa.
El hecho ocurrió el 7 de octubre pasado, alrededor de las 20.00, cuando González ingresó a un negocio de venta de ropa infantil ubicado en calle Italia al 1300. Allí sustrajo un vestido de bebé que estaba en exhibición y salió corriendo del lugar.
La empleada del comercio advirtió la maniobra y comenzó a perseguirlo durante varias cuadras, hasta que personal policial logró interceptarlo y recuperar la prenda robada.
El acusado permanecía detenido desde entonces. Con la homologación del acuerdo de juicio abreviado, el proceso penal quedó concluido y González cumplirá la pena impuesta por el intento de robo.