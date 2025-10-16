Cartas de lectores: Nasif Estéfano

En la ciudad de Concepción nació el inolvidable Nasif Moisés Estéfano el 18/11/1932. Desde su infancia mostró su pasión el deporte automovilístico. Sobresalió por su calidad humana, por la sana amistad reflejada en su sonrisa, por su inteligencia, sencillez, humildad y solidaridad. Fue uno de los mejores pilotos del automovilismo argentino. En la década del 60 Concepción vio a Nasif en la pista provisoria de tierra del aeroclub sacándole varias vueltas a sus competidores, comenzando después su historia de Campeón Argentino 1963-964 M.N.F1; 1965 -Turismo Mejorado; 1973 -Turismo Carretera, subcampeón argentino; 1964-Turismo Mejorado; 1972-Turismo Carretera; 1966-Rosario lo ovaciona en F3; en Mendoza, el mismo año con Ford Falcon; 1973 - San Juan en la vuelta 25 de Mayo; luego en Tandil, Olavarría y Cerro Gloria del Chayao. Recibió distinciones, Olimpia de Plata, El Gráfico, además de carreras en que participó y ganó fuera del país, más sus obras benéficas. El fatal accidente del 21/10/1973 en Aimogasta cortó sus éxitos y quedó todo extasiado en el tiempo. Gracias, campeón.