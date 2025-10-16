Lucas Aráoz y Juliana Isas están de regreso

Cada vuelta de Lucas Aráoz a su provincia encierra una novedad dentro de su evolución artística. El músico estará desde las 21 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) con un concierto acústico e íntimo en formato guitarra y voz. Estará centrado en su último disco, “Ñandubay”, pero con la intención de compartir con el público más que sus temas -en sí mismos, un recorrido por distintos géneros-, para que las historias de cada canción y su poesía formen parte del encuentro. “Va a ser una noche de canciones, cercanía y mucha emoción”, promete.
Media hora más tarde, se concretará otro regreso de una artista tucumana a los escenarios locales. La multiinstrumentista Juliana Isas estará en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) con su propuesta solista para presentar “TP1”, su primer álbum conceptual que gira alrededor del friki pop con variaciones picarescas. En otro set por separado, intervendrá la tecladista y cantautora rosarina China Roldán con su disco “La hermandad”, manteniendo el ciclo de conciertos conjuntos pero en shows individuales. Estarán secundadas por Tomás Boque en batería y Tomás Campione en bajo, con la presencia como invitados de Lauti Corres, Nahuel Trech, Viviana Vargas, Lissel Platee, Bruno Vita y Noelia Antelo.
La grilla musical tiene otras opciones, como desde las 21 en La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro 16) con las presencias de la cantautora Lu Elsinger (en esta ocasión acompañada por Nahuel Guzmán en su proyecto de new folk); Ambiencia (el dúo de Emiliano Vega y Juan Elsinger con su propuesta electrónica e influencias del ambient, el post punk y el indie rock) y Las Mamás, con el rock pop minimalista y de empoderamiento femenino de Candelaria Piñero y Virginia Gómez. La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos) ofrece desde las 22 shows de rap y reggae con la presencia de Kustom, Chapotek y Bingheto; mientras que en Boris (San Juan 1.131) habrá un tributo a Gustavo Cerati a cargo de Matías Morales.
Música clásica
En el campo de la música clásica, también en el teatro Alberdi pero en su sala mayor se estrenará esta noche a las 21.30 la ópera “Dido y Eneas”, de Henry Purcell, lo que implica el regreso del género a la sala universitaria luego de décadas de ausencia. La dirección musical está a cargo de Roberto Buffo, con puesta en escena de Jorge de Lassaletta y coreografía de Marcela González Cortés y Alejandra Deza. Participan el Coro Universitario de Tucumán, el ballet de la Fundación Bajo Jardín, la Orquesta de la Fundación Zarb y los integrantes de la compañía artística Otro Cantar. Y a las 20, en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), habrá un concierto de piano a cargo de alumnos del Conservatorio Provincial de Música.
Además, en el Instituto Superior de Música de la UNT (Ismunt, Chacabuco 242), hoy y mañana se desarrollarán las V Jornadas Regionales y IV Jornadas Nacionales de Música y Educación, con un programa que comenzará a las 8.30 con una sucesión de conferencias magistrales y talleres de capacitación y que abarcará la propuesta “Música a la carta” en distintos segmentos y momentos.