Lucas Aráoz y Juliana Isas están de regreso

Música clásica

En el campo de la música clásica, también en el teatro Alberdi pero en su sala mayor se estrenará esta noche a las 21.30 la ópera “Dido y Eneas”, de Henry Purcell, lo que implica el regreso del género a la sala universitaria luego de décadas de ausencia. La dirección musical está a cargo de Roberto Buffo, con puesta en escena de Jorge de Lassaletta y coreografía de Marcela González Cortés y Alejandra Deza. Participan el Coro Universitario de Tucumán, el ballet de la Fundación Bajo Jardín, la Orquesta de la Fundación Zarb y los integrantes de la compañía artística Otro Cantar. Y a las 20, en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), habrá un concierto de piano a cargo de alumnos del Conservatorio Provincial de Música.