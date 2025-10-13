Lucas Aráoz: “En mis canciones está todo lo que soy”

El artista tucumano, Lucas Aráoz, ganador del Premio Mercedes Sosa de Oro 2023, se presentará el próximo jueves a las 21 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez 889) con un concierto acústico e íntimo. Será su primera actuación en una de las salas más emblemáticas de Tucumán. “Estoy muy contento por el show que voy a dar. Es la primera vez que me presento en tan importante teatro y significa mucho para mí poder hacerlo junto a mis canciones”, expresó el músico a LA GACETA.