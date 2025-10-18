La nueva herramienta de Copilot: entre mejorar la productividad y la vigilancia

Microsoft acaba de anunciar el lanzamiento de Benchmarks dentro del panel de Copilot en Viva Insights (la plataforma de análisis que ofrece la corporación para mejorar el rendimiento de las empresas), una función que permitirá medir el uso y comparar la adopción del asistente tanto dentro como fuera de las empresas. Si bien la intención es tener más madurez en el uso de la Inteligencia Artificial (IA), el avance plantea un dilema ético sobre los derechos laborales de los trabajadores y si puede llegar a ser una invasión a la privacidad.
La herramienta permitirá evaluar comportamientos y rendimientos. Según explica Microsoft, estos nuevos puntos de referencia (benchmarks) ayudarán a las organizaciones a identificar patrones de uso y detectar oportunidades de mejora. El panel podrá mostrar qué departamentos, regiones o tipos de puesto utilizan más Copilot como se denomina a la IA de la empresa, qué aplicaciones son las más usadas y cuántos usuarios regresan. La idea es ofrecer contexto sobre la adopción y, sobre todo, entender cómo se está integrando en la dinámica de trabajo real.
Debate
Microsoft asegura que la privacidad estará garantizada gracias a modelos estadísticos aleatorios y que cada grupo de datos incluirá al menos 20 compañías, evitando la identificación directa de una en particular. Esto permitirá comparar el nivel de adopción entre equipos equivalentes, algo que podría derivar en mediciones de rendimiento individuales.
Y ahí surge la polémica: las métricas dejarían de ser solo un análisis de eficiencia y se convertirían en un instrumento de control laboral. Los jefes no podrán ver el contenido de lo que se escribe en Copilot, pero sí podrán saber quién lo usa, cuánto tiempo y con qué frecuencia.
La herramienta según se anunció empezará a desplegarse a fin de mes. Entonces se podrá evaluar si Bechmarks llegó como un instrumento colaborativo o de supervisión, casi excesiva, sobre los trabajadores.