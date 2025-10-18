La nueva herramienta de Copilot: entre mejorar la productividad y la vigilancia

Debate

Microsoft asegura que la privacidad estará garantizada gracias a modelos estadísticos aleatorios y que cada grupo de datos incluirá al menos 20 compañías, evitando la identificación directa de una en particular. Esto permitirá comparar el nivel de adopción entre equipos equivalentes, algo que podría derivar en mediciones de rendimiento individuales.



Y ahí surge la polémica: las métricas dejarían de ser solo un análisis de eficiencia y se convertirían en un instrumento de control laboral. Los jefes no podrán ver el contenido de lo que se escribe en Copilot, pero sí podrán saber quién lo usa, cuánto tiempo y con qué frecuencia.