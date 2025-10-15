Anticipan un nuevo aumento de la carne ante la falta de hacienda y el repunte exportador

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), coincidió en que podría haber una nueva suba de precios en el corto plazo. En diálogo con Ámbito, sostuvo que “es posible que antes de un mes haya un aumento en el mercado”, impulsado por una leve mejora en el consumo y una relación más favorable entre el precio del ganado en pie y el costo de alimentación, que permite a los feedlots operar con rentabilidad, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado.