Fuerte temblor en Chile: un movimiento de magnitud 5,5 sacudió la zona centro-norte esta mañana

Un sismo de magnitud 5,5 se registró esta mañana en la región de Coquimbo, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. El movimiento telúrico ocurrió a las 8.43 y también fue percibido en distintas zonas del centro del país, incluyendo la Región Metropolitana.
El organismo detalló que el epicentro del temblor se ubicó a 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui, con una profundidad de 49 kilómetros.
Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que, hasta el momento, no se registraron daños a personas, infraestructuras ni interrupciones en los servicios básicos a raíz del movimiento.
El impacto del temblor en Chile: intensidades en la escala de Mercalli
De acuerdo con el reporte de Senapred, estas fueron las intensidades registradas en distintas localidades del país:
- Región de Coquimbo
Ovalle (VI), Canela (VI), Illapel (VI), La Serena (V), Los Vilos (V), Coquimbo (V), Paiguano (V), Vicuña (V), Salamanca (V), La Higuera (V), Combarbalá (V), Monte Patria (V), Punitaqui (V), Río Hurtado (V) y Andacollo (V).
- Región de Valparaíso
Limache (IV), Quilpué (IV), Valparaíso (IV), Viña del Mar (IV), Quillota (III), Puchuncaví (III) y San Esteban (II).
- Región Metropolitana
Curacaví (III), Cerro Navia (III), Independencia (III), La Reina (III), Las Condes (III), Peñalolén (III), San Joaquín (III), Santiago (II), Tiltil (II), Paine (II), San Bernardo (II) y Melipilla (II).
- Región de O’Higgins
Navidad (III), La Boca (III) y Litueche (III).
Cuál fue el terremoto más letal en la historia de Chile
En una tierra moldeada por la furia de las placas tectónicas, los terremotos son una constante en la historia de Chile. El país, ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, ha experimentado los sismos más potentes del mundo, tragedias que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva.
Más allá de la fuerza inmensurable del temblor de Valdivia de 1960, o del reciente de 2010, existe una catástrofe que, por el contexto de la época y sus devastadoras consecuencias, se cobró la mayor cantidad de víctimas. Fue un evento sísmico de una magnitud considerable, pero su impacto mortal se magnificó por las condiciones en las que se encontró el país.
La noche del 24 de enero de 1939 ocurrió el terremoto más letal en la historia de Chile. Un sismo de 8.3 de magnitud se sintió desde Valparaíso y hasta Temuco, sin embargo, fue en Concepción y Chillán donde hubo más daños.
Esta actividad sísmica fue conocida como el terremoto de Chillán porque fue justo ahí donde más destrucción provocó, con solo decir que más de la mitad de sus construcciones se desplomaron. A consecuencia del temblor, se interrumpieron los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo, no había transporte, la estación de ferrocarril quedó en el suelo y el desastre provocó falta de alimentos y agua.
El terremoto de Chillán de 1939 es la tragedia que más víctimas fatales ha cobrado en Chile. La cifra oficial de decesos fue de 24.000, pero algunos calculan que fueron cerca de los 30.000, aunque sólo 5.685 fueron identificados.