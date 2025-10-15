Fuerte temblor en Chile: un movimiento de magnitud 5,5 sacudió la zona centro-norte esta mañana

Más allá de la fuerza inmensurable del temblor de Valdivia de 1960, o del reciente de 2010, existe una catástrofe que, por el contexto de la época y sus devastadoras consecuencias, se cobró la mayor cantidad de víctimas. Fue un evento sísmico de una magnitud considerable, pero su impacto mortal se magnificó por las condiciones en las que se encontró el país.