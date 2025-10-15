Secciones
La hija de un ícono del rock argentino vende ropa de segunda mano en una feria

En medio de la crisis económica, una joven actriz e hija de un reconocido músico argentino sorprendió al mostrarse vendiendo ropa usada en una feria de Palermo. Su iniciativa se suma a la tendencia de la moda circular que crece entre los artistas.

En un contexto económico difícil, muchas figuras del espectáculo argentino exploran nuevas formas de expresión y sustento. Una de ellas es Margarita Páez, la hija de Fito Páez, quien a sus 21 años decidió dar un paso fuera de los escenarios y animarse a un nuevo desafío: abrir su propio emprendimiento de ropa usada.

Durante el fin de semana, la joven actriz participó de una feria de moda circular en el centro cultural The Local Support, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Allí, junto a un grupo de amigos, montó un puesto con prendas de segunda mano cuidadosamente seleccionadas, accesorios y piezas intervenidas con su propio estilo.

A través de su cuenta de Instagram, Margarita compartió imágenes del evento y mostró el entusiasmo con el que vivió su primera experiencia al frente de una feria americana. Si bien no adelantó si planea repetir la iniciativa o lanzar una tienda online, sus seguidores celebraron la propuesta y destacaron su actitud auténtica y creativa.

Una tendencia que crece en tiempos de crisis

El auge de la moda de segunda mano viene ganando terreno en Argentina, especialmente entre los jóvenes. En un país atravesado por la crisis económica, comprar o vender ropa usada se convirtió no solo en una alternativa más accesible, sino también en una elección con conciencia ambiental y cultural.

Figuras como Candelaria Tinelli, Catherine Fulop e Iara Weich también se sumaron a esta tendencia, mientras que en el ámbito internacional Sarah Jessica Parker, Miley Cyrus y Julia Roberts promueven el estilo pre-loved, que reivindica la reutilización y la historia detrás de cada prenda.

En ese contexto, la propuesta de Margarita Páez se inscribe en un movimiento generacional que combina arte, sustentabilidad y comunidad, reflejando una búsqueda personal y colectiva de nuevas formas de expresión y autonomía.

