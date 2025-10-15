La hija de un ícono del rock argentino vende ropa de segunda mano en una feria

En un contexto económico difícil, muchas figuras del espectáculo argentino exploran nuevas formas de expresión y sustento. Una de ellas es Margarita Páez, la hija de Fito Páez, quien a sus 21 años decidió dar un paso fuera de los escenarios y animarse a un nuevo desafío: abrir su propio emprendimiento de ropa usada.