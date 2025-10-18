Beneficios mundiales, U$S 1.200 de sueldo y todo pago en Dubai: así es el trabajo de una azafata argentina

"Con todo lo que te conté... ¿no te convencí de aplicar a Emirates?", cierra su video de Tik Tok Victoria. La azafata argentina, cuya cuenta es @vicapano, reconoce, mientras le habla a la cámara durante su proceso de maquillado en el baño en la previa de un servicio hacia Estados Unidos, que el tema de las condiciones de trabajo en Emirates, la aerolínea en la que trabaja, suele ser "tabú".
Luego de contar su experiencia la respuesta es fácilmente afirmativa por las ventajas que explicó que tiene. "El sueldo base es de U$S 1.200 mensuales (alrededor de €1.000)", afirmó y aclaró que a esa cifra hay que sumarle las horas de vuelo, que varían según la cantidad de trayectos asignados cada mes.
Sin embargo, lo que más destacó Victoria fue el paquete de beneficios que ofrece la empresa: “No pagamos alquiler, ni siquiera pagamos transporte desde y hacia el trabajo, y encima tenemos descuentos en todo el mundo”, aseguró. “Por trabajar en Emirates tenemos viajes gratis o muy baratos para nosotros y para nuestras familias”, agregó.
Victoria comparó su situación con la de las azafatas europeas, que suelen ganar entre €1.500 y €2.000 mensuales brutos, pero deben cubrir sus propios gastos de vivienda y transporte. En España, por ejemplo, los sueldos iniciales rondan entre €1.200 y €1.400 en aerolíneas como Iberia Express o Vueling.
De la tierra al cielo
La tripulante de vuelos hace seis años se fue de Argentina. Ya estaba recibida de abogada y había ejercido en el área de seguros. Sin embargo, renunció por un motivo. "Siempre quise volar alto. Por eso me fui a Mallorca sin plan y sin trabajo", comenta sobre su vida en otro posteo en Tik Tok.
Logró aplicar para Emirates, viajó a la ciudad española de Santander para la entrevista y al mes la sumaron a la empresa con sede central en Dubai.