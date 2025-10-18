Beneficios mundiales, U$S 1.200 de sueldo y todo pago en Dubai: así es el trabajo de una azafata argentina

Luego de contar su experiencia la respuesta es fácilmente afirmativa por las ventajas que explicó que tiene. "El sueldo base es de U$S 1.200 mensuales (alrededor de €1.000)", afirmó y aclaró que a esa cifra hay que sumarle las horas de vuelo, que varían según la cantidad de trayectos asignados cada mes.



Sin embargo, lo que más destacó Victoria fue el paquete de beneficios que ofrece la empresa: “No pagamos alquiler, ni siquiera pagamos transporte desde y hacia el trabajo, y encima tenemos descuentos en todo el mundo”, aseguró. “Por trabajar en Emirates tenemos viajes gratis o muy baratos para nosotros y para nuestras familias”, agregó.



Victoria comparó su situación con la de las azafatas europeas, que suelen ganar entre €1.500 y €2.000 mensuales brutos, pero deben cubrir sus propios gastos de vivienda y transporte. En España, por ejemplo, los sueldos iniciales rondan entre €1.200 y €1.400 en aerolíneas como Iberia Express o Vueling.