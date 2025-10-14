Prevención y seguridad: se realizó un simulacro de toma de rehenes en la Facultad de Arquitectura de la UNT

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (FAU-UNT) fue escenario de un inusual pero necesario ejercicio de simulacro que recreó una situación de crisis con toma de rehenes.
La actividad, que se desarrolló en el Aula Magna, formó parte del ciclo de capacitación “Nociones sobre Primer Interventor/Respondedor en la Comunidad Educativa en relación a situaciones de crisis”, organizada por la Coordinación de Higiene y Seguridad de la FAU, a cargo de la arquitecta Natalia Gálvez, con la colaboración del Servicio de Higiene y Seguridad de la UNT y la Secretaría General.
El ciclo formativo -que se desarrolló los días 6, 8 y culminó el 14 de octubre- tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas al personal docente, no docente y estudiantes para actuar de manera eficiente ante emergencias o contextos críticos.
La capacitación fue dictada por el Grupo CREO (Comando Especial de Rescate y Operaciones), una unidad táctica especializada de la Policía de Tucumán conformada por profesionales en negociación, contención y rescate. Entre los disertantes estuvieron el Comisario Inspector Franco Mariano Domínguez, Director de Fuerzas Especiales; el Subcomisario Ávila Campos Milciades Oscar, Jefe de la División de Negociación; y los oficiales Harold Banega, Martín Rodríguez y Matías Apestey, pertenecientes a la misma división.
Durante el simulacro final, efectivos policiales y estudiantes de la facultad recrearon un escenario de crisis que incluyó una toma de rehenes dentro del edificio. El ejercicio permitió poner en práctica los protocolos trabajados durante las jornadas previas, evaluar los tiempos de respuesta y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas institucionales.
La arquitecta Natalia Gálvez, responsable de la Coordinación de Higiene y Seguridad de la FAU, destacó el valor de este trabajo articulado: “El servicio de Higiene y Seguridad del Rectorado, junto con Marisa Juárez, están colaborando con Fabián Dumit de la Dirección General de Protección Universitaria. Toda la facultad está participando de las capacitaciones. Vemos un gran despliegue, mucho personal y un trabajo articulado con la Policía de Tucumán y el Grupo CERO. Es fundamental que estas acciones se lleven a cabo, porque sirven para capacitar al personal, enseñar y también detectar posibles mejoras ante eventuales emergencias”.
Por su parte, el Jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, resaltó la importancia de la cooperación entre las fuerzas de seguridad y la comunidad universitaria: “Antes que nada, agradecemos a las autoridades de la facultad por convocar a nuestro equipo especial de rescate, el Grupo CERO. Desde que asumimos en noviembre de 2023, venimos fortaleciendo la capacitación integral de nuestra fuerza policial. Este tipo de simulacros son esenciales para aprender cómo actuar ante cada tipo de crisis".
"Es un trabajo muy encaminado en prevención, con un fuerte acercamiento a la comunidad. Cada situación presenta un conflicto diferente, y nuestros equipos están preparados para afrontarlo y para enseñar a los alumnos cómo deben comportarse. En una crisis, la tranquilidad es fundamental, y eso es lo que hoy buscamos poner en práctica”, agregó.
Cómo actuar ante una situación de emergencias
Las acciones del Primer Interventor
El primer interventor es la primera persona que toma contacto con el hecho ya sea un docente, personal de seguridad o cualquier miembro de la institución. Su rol es clave para reducir daños y evitar la escalada del evento hasta la llegada de los equipos especializados. Mientras que los pasos básicos que debe seguir son:
- Llamar al 911
- Localizar: comunicar con precisión el lugar del hecho, identificar puntos críticos, vías de acceso, zonas seguras y riesgos inmediatos.
- Ejemplo: “El hecho ocurre en el Aula Magna, sector norte, hay unas 30 personas adentro”.
- Aislar: mantener la seguridad de las personas y evitar que más individuos se expongan. Se delimita el área de riesgo, se evacúa si es posible y se prioriza la vida humana por sobre cualquier bien material.
- Contener: ganar tiempo hasta la llegada de los especialistas.
- Mantener la calma, escuchar sin confrontar y evitar que la situación se agrave.
- El objetivo es preservar la integridad física y emocional de todos los involucrados.
Una vez que llegan los especialistas
Cuando arriba el personal policial o táctico como el Grupo CERO., el control de la situación pasa al nivel operativo profesional. El trabajo de los oficiales especializados se divide en dos fases:
- Evaluar: Analizan la escena táctica y psicológicamente, identifican el tipo de crisis (violencia, amenaza, rehenes, etc.), evalúan riesgos, accesos, salidas y coordinan con las autoridades del lugar.
Su meta es definir una estrategia segura y eficaz que minimice los daños.
- Resolver: Ejecutan el protocolo adecuado según el tipo de crisis: negociación, contención, evacuación o intervención táctica.
- En resumen: el primer interventor protege y contiene; los especialistas evalúan y resuelven.
De este modo, el simulacro de crisis realizado en la Facultad de Arquitectura dejó una enseñanza clara: la prevención salva vidas. La formación continua, la coordinación institucional y la conciencia colectiva son las herramientas más efectivas para garantizar entornos educativos seguros, preparados para actuar con serenidad y eficiencia ante cualquier emergencia.