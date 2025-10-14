Prevención y seguridad: se realizó un simulacro de toma de rehenes en la Facultad de Arquitectura de la UNT

La arquitecta Natalia Gálvez, responsable de la Coordinación de Higiene y Seguridad de la FAU, destacó el valor de este trabajo articulado: “El servicio de Higiene y Seguridad del Rectorado, junto con Marisa Juárez, están colaborando con Fabián Dumit de la Dirección General de Protección Universitaria. Toda la facultad está participando de las capacitaciones. Vemos un gran despliegue, mucho personal y un trabajo articulado con la Policía de Tucumán y el Grupo CERO. Es fundamental que estas acciones se lleven a cabo, porque sirven para capacitar al personal, enseñar y también detectar posibles mejoras ante eventuales emergencias”.