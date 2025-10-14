El Instituto Superior de Música de la UNT abre la convocatoria para sus IV Jornadas Nacionales y V Regionales de Música y Educación

El Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán (ISMUNT) invita a docentes, estudiantes, investigadores y profesionales del ámbito artístico-educativo a participar en sus IV Jornadas Nacionales y V Jornadas Regionales de Música y Educación, que este año se desarrollarán bajo el lema “Música y Docencia en el Siglo XXI: Miradas Críticas y Prácticas Contextualizadas”.
El encuentro se llevará a cabo en modalidad virtual los días jueves 16 y viernes 17 de octubre de 2025, y promete ser un espacio de reflexión, intercambio y creación colectiva en torno a los desafíos contemporáneos de la enseñanza musical.
La programación incluye Conferencias Magistrales, Mesas de Comunicaciones, intervenciones artísticas a través del espacio “Música a la Carta” y una Mesa Especial dedicada a las prácticas y reflexiones de estudiantes del ISMUNT. La propuesta busca articular saberes teóricos, pedagógicos y artísticos, reafirmando el carácter colectivo, situado y crítico de las Jornadas.
Para solicitar información sobre la agenda de trabajo y acceder al link de inscripción, los interesados pueden comunicarse al correo jornadasmusicayeducacionismunt@gmail.com
Dos conferencias destacadas
En esta nueva edición, las Jornadas contarán con la presencia de dos figuras destacadas de la música y la educación:
- Conferencia de apertura – Magdalena Fleitas: reconocida artista, musicoterapeuta, docente y escritora, fundadora del jardín musical Risas de la Tierra. Su trayectoria ha sido distinguida con el Premio Konex 2025 y dos Premios Gardel por sus discos infantiles. Autora de los libros Crianza y arte y Una escuela en ronda, Fleitas ha compuesto más de 200 canciones que integran arte, salud y educación, con un fuerte compromiso social.
- Conferencia de cierre – Sebastián Fernández: director general de la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas (FUNDAE). Su trabajo une la creación escénica con la investigación educativa, impulsando proyectos que cruzan arte, gestión cultural y formación profesional. Fue responsable de la multipremiada obra “Ni con perros, ni con chicos”, de Fernando Albinarrate, ganadora de varios Premios Artea, incluido el de Mejor Puesta del Año.
Ejes temáticos y participación internacional
Las comunicaciones y presentaciones provendrán de distintas provincias argentinas y de países de Latinoamérica, como Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, reflejando la diversidad y riqueza del campo de la educación musical actual.
Los ejes de trabajo propuestos son:
- Neurociencia, Cognición y Aprendizaje Musical.
- Innovación Pedagógica y Tecnología en la Educación Musical.
- Música, Identidad e Inclusión: Diversidad Cultural y Equidad en la Enseñanza.
Esta pluralidad de enfoques permitirá construir un diálogo interdisciplinario y territorial, donde las experiencias locales y regionales dialoguen con las tendencias globales de la formación musical en el siglo XXI.
Publicaciones y memoria pedagógica
Como parte de su compromiso con la visibilización del trabajo académico y artístico, el ISMUNT ha publicado tres libros digitales que reúnen investigaciones, experiencias pedagógicas y reflexiones presentadas en ediciones anteriores:
- Música y Educación. Múltiples perspectivas (2017-2018)
- Música y Educación. Nuevos contextos, nuevos desafíos (2021)
- Música y Educación. Transformaciones sociales, sentidos y experiencias (2023)
En esta nueva edición, la institución gestionará la publicación de un cuarto libro digital con los trabajos presentados, reafirmando su compromiso con la construcción colectiva del conocimiento, la producción académica institucional y la memoria pedagógica del campo musical argentino.
Las Jornadas de Música y Educación del ISMUNT se consolidan así como un espacio de referencia en el país y la región, donde convergen la investigación, la creación y la docencia, impulsando nuevas miradas para pensar la música en los tiempos que vienen.