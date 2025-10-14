El Instituto Superior de Música de la UNT abre la convocatoria para sus IV Jornadas Nacionales y V Regionales de Música y Educación

- Conferencia de apertura – Magdalena Fleitas: reconocida artista, musicoterapeuta, docente y escritora, fundadora del jardín musical Risas de la Tierra. Su trayectoria ha sido distinguida con el Premio Konex 2025 y dos Premios Gardel por sus discos infantiles. Autora de los libros Crianza y arte y Una escuela en ronda, Fleitas ha compuesto más de 200 canciones que integran arte, salud y educación, con un fuerte compromiso social.