El dolor crónico podría tener un interruptor de apagado en el cerebro

¿Qué se puede hacer con los descubrimientos?

“Muchos pacientes sienten dolor aunque las pruebas no muestren lesión alguna", agregó Betley. "Nuestro trabajo sugiere que el problema podría estar en el cerebro, no en el sitio del daño. Si conseguimos actuar sobre esas neuronas, podríamos desarrollar terapias completamente nuevas”, dijo.



Intervenciones no farmacológicas, como el ejercicio, la meditación o la terapia cognitivo-conductual, podrían influir en cómo el cerebro procesa el dolor. El futuro del tratamiento del dolor no solo dependería en diseñar una pastilla, sino también en comprender cómo el comportamiento, el entrenamiento y el estilo de vida pueden cambiar la forma en que estas neuronas codifican el dolor”, concluyó el líder de la investigación.