Secciones
Números de Oro

Un lector de LA GACETA se llevará mañana el auto 0 km de los Números de Oro

El sorteo se realizará desde las 11 en la planta impresora del diario, en avenida Siria 2.402. Los lectores podrán acercarse hasta la sede para participar del evento.

Hace 2 Hs

La expectativa crece entre los participantes de los Números de Oro. Mañana, uno de ellos se convertirá en el flamante propietario de un Chevrolet Onix 0 km. El vehículo, que se encuentra en exposición en la planta impresora de LA GACETA, será entregado al ganador durante el tradicional sorteo que se realizará a las 11.

Desde las 10.30, los lectores podrán acercarse hasta la sede de avenida Siria para participar del evento y acompañar en vivo el momento de la definición. Como cada año, el sorteo contará con la transmisión en directo a través de las plataformas de LA GACETA para que nadie se pierda la emoción de conocer la historia del nuevo dueño o dueña.

Un lector de LA GACETA se llevará mañana el auto 0 km de los Números de Oro

El auto, completamente nuevo, conserva intacto el característico “olor a cero kilómetro” y todos sus detalles: caja manual, tablero digital y equipamiento moderno. A partir de mañana, dejará de estar en exposición para pasar a manos de quien haya tenido la suerte de completar correctamente la tarjeta ganadora.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
3

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
4

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
6

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Más Noticias
Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado

Comentarios