Un lector de LA GACETA se llevará mañana el auto 0 km de los Números de Oro

La expectativa crece entre los participantes de los Números de Oro. Mañana, uno de ellos se convertirá en el flamante propietario de un Chevrolet Onix 0 km. El vehículo, que se encuentra en exposición en la planta impresora de LA GACETA, será entregado al ganador durante el tradicional sorteo que se realizará a las 11.
Desde las 10.30, los lectores podrán acercarse hasta la sede de avenida Siria para participar del evento y acompañar en vivo el momento de la definición. Como cada año, el sorteo contará con la transmisión en directo a través de las plataformas de LA GACETA para que nadie se pierda la emoción de conocer la historia del nuevo dueño o dueña.
El auto, completamente nuevo, conserva intacto el característico “olor a cero kilómetro” y todos sus detalles: caja manual, tablero digital y equipamiento moderno. A partir de mañana, dejará de estar en exposición para pasar a manos de quien haya tenido la suerte de completar correctamente la tarjeta ganadora.