Secciones
Mundo

La surfista española Alazne Aurrekoetxea compartirá contenido en OnlyFans

La campeona de Europa de Paddle Surf ha anunciado su incorporación a la plataforma como nueva embajadora.

Alazne Aurrekoetxea. Alazne Aurrekoetxea.
Hace 1 Hs

La surfista española Alazne Aurrekoetxea, una de las grandes figuras del paddle surf europeo, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su fichaje por la plataforma OnlyFans. La deportista vasca se une como nueva embajadora de la red social, que amplía su apuesta por el deporte con la incorporación de perfiles de atletas profesionales.

Aurrekoetxea comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que la alianza forma parte de su nueva estrategia de patrocinio: “Agradecida de contar con este nuevo patrocinador para esta temporada, que me apoyará en mis competiciones, entrenamientos y viajes”, escribió la surfista en Instagram.

La campeona de Europa de Paddle Surf detalló que su contenido en OnlyFans estará centrado exclusivamente en su carrera deportiva: “Compartiré contenido 100% deportivo: sesiones de surf, entrenamientos, competiciones y viajes”.

Un nuevo impulso a su carrera deportiva

Con esta colaboración, Alazne Aurrekoetxea se une a la estrategia de OnlyFans para diversificar su imagen más allá del contenido para adultos y dar visibilidad a profesionales de distintos ámbitos, incluidos el deporte, la música y la moda.

La plataforma busca mostrar el día a día de una surfista de élite, desde sus sesiones en el mar hasta su preparación física y sus rutinas de competición. Además, el patrocinio supone un respaldo económico y promocional importante para la deportista, que continuará representando a España en eventos internacionales de paddle surf y surf de olas grandes.

Otros deportistas que también están en OnlyFans

Aurrekoetxea no es la primera figura del deporte que se une a la red social. En los últimos años, OnlyFans ha sumado a numerosos atletas que utilizan la plataforma para conectar con sus seguidores y ofrecer contenido exclusivo. Entre ellos se encuentran la surfista Lucía Martiño, el jugador de pádel Jon Sanaz, el piloto Logan Karnow y el tenista español Pedro Martínez.

Esta tendencia refleja un cambio en la forma en que los deportistas gestionan su imagen pública, aprovechando los medios digitales para potenciar su marca personal y acercarse directamente a sus fans.

Una apuesta por la visibilidad del deporte femenino

El fichaje de Alazne Aurrekoetxea también representa un paso adelante en la visibilización del deporte femenino y en la búsqueda de nuevas vías de financiación y promoción para las atletas españolas.

Con su incorporación a OnlyFans, la surfista vasca no solo amplía su red de patrocinadores, sino que abre una nueva etapa en la que la profesionalidad y la transparencia deportiva serán sus principales señas de identidad.

A sus seguidores les promete una ventana directa a su mundo: olas, esfuerzo, viajes y pasión por el mar.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El gallinero prefabricado que triunfa en España: sostenible, estético y perfecto para ocho gallinas

El gallinero prefabricado que triunfa en España: sostenible, estético y perfecto para ocho gallinas

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

El nombre gallego con fuerza espiritual que conquista a los nuevos padres

El nombre gallego con fuerza espiritual que conquista a los nuevos padres

Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
3

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
4

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado
6

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado

Más Noticias
Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Eugenia Rodríguez en La Voz Argentina: el final de un programa, el inicio de una carrera

Eugenia Rodríguez en "La Voz Argentina": el final de un programa, el inicio de una carrera

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Comentarios