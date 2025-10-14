La surfista española Alazne Aurrekoetxea compartirá contenido en OnlyFans

La surfista española Alazne Aurrekoetxea, una de las grandes figuras del paddle surf europeo, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su fichaje por la plataforma OnlyFans. La deportista vasca se une como nueva embajadora de la red social, que amplía su apuesta por el deporte con la incorporación de perfiles de atletas profesionales.
Aurrekoetxea comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que la alianza forma parte de su nueva estrategia de patrocinio: “Agradecida de contar con este nuevo patrocinador para esta temporada, que me apoyará en mis competiciones, entrenamientos y viajes”, escribió la surfista en Instagram.
La campeona de Europa de Paddle Surf detalló que su contenido en OnlyFans estará centrado exclusivamente en su carrera deportiva: “Compartiré contenido 100% deportivo: sesiones de surf, entrenamientos, competiciones y viajes”.
Un nuevo impulso a su carrera deportiva
Con esta colaboración, Alazne Aurrekoetxea se une a la estrategia de OnlyFans para diversificar su imagen más allá del contenido para adultos y dar visibilidad a profesionales de distintos ámbitos, incluidos el deporte, la música y la moda.
La plataforma busca mostrar el día a día de una surfista de élite, desde sus sesiones en el mar hasta su preparación física y sus rutinas de competición. Además, el patrocinio supone un respaldo económico y promocional importante para la deportista, que continuará representando a España en eventos internacionales de paddle surf y surf de olas grandes.
Otros deportistas que también están en OnlyFans
Aurrekoetxea no es la primera figura del deporte que se une a la red social. En los últimos años, OnlyFans ha sumado a numerosos atletas que utilizan la plataforma para conectar con sus seguidores y ofrecer contenido exclusivo. Entre ellos se encuentran la surfista Lucía Martiño, el jugador de pádel Jon Sanaz, el piloto Logan Karnow y el tenista español Pedro Martínez.
Esta tendencia refleja un cambio en la forma en que los deportistas gestionan su imagen pública, aprovechando los medios digitales para potenciar su marca personal y acercarse directamente a sus fans.
Una apuesta por la visibilidad del deporte femenino
El fichaje de Alazne Aurrekoetxea también representa un paso adelante en la visibilización del deporte femenino y en la búsqueda de nuevas vías de financiación y promoción para las atletas españolas.
Con su incorporación a OnlyFans, la surfista vasca no solo amplía su red de patrocinadores, sino que abre una nueva etapa en la que la profesionalidad y la transparencia deportiva serán sus principales señas de identidad.
A sus seguidores les promete una ventana directa a su mundo: olas, esfuerzo, viajes y pasión por el mar.