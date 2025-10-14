La surfista española Alazne Aurrekoetxea compartirá contenido en OnlyFans

Otros deportistas que también están en OnlyFans

Aurrekoetxea no es la primera figura del deporte que se une a la red social. En los últimos años, OnlyFans ha sumado a numerosos atletas que utilizan la plataforma para conectar con sus seguidores y ofrecer contenido exclusivo. Entre ellos se encuentran la surfista Lucía Martiño, el jugador de pádel Jon Sanaz, el piloto Logan Karnow y el tenista español Pedro Martínez.