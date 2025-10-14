Día de la Costurera: por qué se conmemora y qué ocurrió un día como hoy

Hoy, 14 de octubre, Argentina y el mundo conmemoran diferentes acontecimientos deportivos, sociales y políticos que marcaron la historia del país y de la humanidad. Además, también se celebran los nacimientos de personalidades que dejaron un importante legado en la sociedad.
Entre las efemérides, hoy se celebra el Día Mundial de la Costurera. Se trata de un oficio con siglos de antigüedad en su relación con la moda, si bien la confección de productos a base de tejidos se remonta a milenios. Pero fue en el año 1675 que se formó el primer gremio de costureras, por iniciativa del rey Luis XIV de Francia, debido a la cantidad de personas que se dedicaban a esta tarea. Es un trabajo que a lo largo de la historia fue desempeñado mayormente por mujeres, y es por eso que esta jornada es conocida como el Día Mundial de la Costurera. Sin embargo, también hace referencia a cada uno de los hombres que se desempeñan como costureros y como modistos.
Efemérides de hoy 14 de octubre
- 1066 – Batalla de Hastings: Guillermo el Conquistador derrota a Haroldo II, lo que lleva a la conquista normanda de Inglaterra.
- 1536 – Fallece Garcilaso de la Vega, notable poeta español.
- 1784 – Nace Fernando VII, futuro rey de España.
- 1806 – Se lleva a cabo la Batalla de Jena, donde Napoleón derrota a las fuerzas prusianas.
- 1809 – El tratado de Schönbrunn permite a Napoleón anexionar territorios del Imperio Austriaco.
- 1813 – Simón Bolívar es proclamado Libertador por el Ayuntamiento de Caracas.
- 1890 – Nace Dwight D. Eisenhower, 34° presidente de los EE.UU.
- 1894 – Nace el poeta estadounidense E.E. Cummings.
- 1905 – Comienza una huelga general en Rusia, iniciando la primera revolución.
- 1913 – Una explosión minera en Gales provoca la muerte de 439 personas.
- 1923 – Se introduce el calendario gregoriano en toda la URSS.
- 1927 – Nace el actor británico Roger Moore.
- 1933 – Alemania nazi se retira de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme.
- 1934 – Nace el boxeador argentino Horacio Accavallo.
- 1944 – Suicidio del general Rommel, tras ser acusado de conspiración contra Hitler.
- 1946 – Nace Chiche Duhalde, política argentina.
- 1962 – Un avión espía estadounidense descubre rampas de misiles en Cuba, iniciando la crisis de los misiles.
- 1977 – Muere el famoso cantante y actor Bing Crosby.
- 1980 – Muere el guitarrista argentino Oscar Alemán, conocido por su virtuosismo.
- 2001 – Se celebran elecciones legislativas en Argentina, con un notable voto en blanco.
- 2012 – Félix Baumgartner se lanza desde la estratosfera, rompiendo la barrera del sonido.