Día de la Costurera: por qué se conmemora y qué ocurrió un día como hoy

Entre las efemérides, hoy se celebra el Día Mundial de la Costurera. Se trata de un oficio con siglos de antigüedad en su relación con la moda, si bien la confección de productos a base de tejidos se remonta a milenios. Pero fue en el año 1675 que se formó el primer gremio de costureras, por iniciativa del rey Luis XIV de Francia, debido a la cantidad de personas que se dedicaban a esta tarea. Es un trabajo que a lo largo de la historia fue desempeñado mayormente por mujeres, y es por eso que esta jornada es conocida como el Día Mundial de la Costurera. Sin embargo, también hace referencia a cada uno de los hombres que se desempeñan como costureros y como modistos.