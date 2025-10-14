Entretelones del debate en LA GACETA: un entrenamiento electoral hacia 2027

En el centro de la derecha.- El Frente de Izquierda y de los Trabajadores se sintió en una posición incómoda en la mesa que le tocó en la redacción. Sucede que esa coalición se ubicó justo en el centro de la “derecha”, entre los simpatizantes de CREO y los principales referentes de La Libertad Avanza. “Ya estamos acostumbrados a esta situación, pero siempre nos diferenciamos en el pensamiento y en la acción”, señaló uno de los dirigentes de la izquierda, mientras observaba cómo la candidata libertaria Soledad Molinuevo sacaba de su cartera una tijera, mientras se sacaba una selfie en el momento que le recordaban al gobernador que el sábado tiene la oportunidad de usarla cuando llegue Milei a esta ciudad.