Entretelones del debate en LA GACETA: un entrenamiento electoral hacia 2027

Con toda la carne en el asador.- Los nervios y las tensiones fueron protagonistas anoche del debate en LA GACETA. Los candidatos se prepararon a fondo para una jornada que puede ser la antesala de la pelea que, dentro de dos años, se dará nuevamente: las elecciones generales en las que se definirá quién gobernará Tucumán hasta 2011. Entre tantas disidencias, hubo una coincidencia entre los postulantes y sus colaboradores: el inicio del camino hacia las elecciones generales de 2027. Algunos arriesgaron a señalar que, entre los presentes, podría estar el próximo gobernador de la provincia.
¿Cómo están las encuestas?.- La pregunta no dejó de circular en cada mesa de las fuerzas electorales que competirán el domingo 26. El gobernador y primer candidato a diputado por Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, arriesgó un resultado que despertó los aplausos de sus adeptos, pero que causó gestos de dudas en las coaliciones opositoras. La Libertad Avanza aspira a alcanzar una banca y aguarda que la visita del presidente Javier Milei, prevista para el sábado, consolide la propuesta libertaria en Tucumán. Unión por Tucumán, mientras tanto, también orejea en los sondeos. El diputado radical Roberto Sánchez quiere conservar la banca en la Cámara Baja.
Rigurosa puntualidad.- Varios de los acompañantes de la lista oficialista llegaron a las 19,30 para ubicarse en la previa del debate. El primero en hacerlo fue el diputado y presidente del bloque Independencia, Agustín “Tin” Fernández. De a poco se fue poblando la barra jaldista con ministros del Poder Ejecutivo. Sucede que el propio mandatario pidió, vía WhatsApp, que los invitados al debate sean puntuales. Mientras se realizaba el sorteo de la ubicación en los atriles en el estudio de LG Play, llegó el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo. Unos minutos más tarde lo hizo otro de los candidatos a diputado: el legislador taficeño Javier Noguera.
Llamativas presencias y ausencias.- En el entorno de Jaldo llamó la atención la ausencia del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz. Sucede que el funcionario es uno de los que más acompaña al mandatario en cada acto que concurre. De la misma manera, fue llamativa la presencia de la ex senadora y ex ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, entre los nominados por el gobernador para que lo acompañaran en el debate. La misma presidenta del Sindicato de Amas de Casa de Tucumán se encargó de aclarar su asistencia y tirar por tierra cualquier interpretación respecto de su eventual incursión en el gabinete jaldista. La ex parlamentaria es asesora de la actual diputada y candidata Elia Fernández de Mansilla. En una charla con LA GACETA, la ex funcionaria alperovichista indicó que desde hace tiempo viene trabajando por la gestión jaldista, aunque con perfil bajo.
Internas libertarias.- Entre los libertarios también se cuecen habas. Mientras el candidato por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, exponía que él conoce más que los referentes locales de La Libertad Avanza al presidente Javier Milei, desde la mesa libertaria llegó una respuesta que se escuchó en la sala: “no competimos contra aquellos que sólo ostentan el 2% de los votos”. Bussi enrrostró a los dirigentes locales de LLA que el actual jefe de Estado nacional comió en su casa, como también el republicano fue a compartir encuentros con el economista en su residencia en Buenos Aires. “Aquí claramente, hay alguien que ostenta la representatividad de Milei: ese es Federico Pelli”, comentó uno de los referentes para dar por cerrada la discusión.
“CREO” en el futuro.- Las elecciones del domingo 26 serán un diagnóstico de situación para todas las fuerzas electorales. En cada bunker se establecieron metas, todas ellas limitadas por lo que, según coincidieron desde los distintos sectores, es difícil competir: el monstruoso aparato montado por el oficialismo provincial. Por caso, CREO pone sus fichas para establecer el grado de respaldo electoral que tendrá esa fuerza y, así, fijar objetivos para la próximo compulsa electoral, la general de 2027. Sebastián Murga, uno de los fundadores del partido, aspira a pelear por la gobernación dentro de dos años. Si eso no llegara a ser posible, mediante contactos con otros referentes, centrará su campaña en Yerba Buena. La intendencia también es una tentación para el empresario.
En el centro de la derecha.- El Frente de Izquierda y de los Trabajadores se sintió en una posición incómoda en la mesa que le tocó en la redacción. Sucede que esa coalición se ubicó justo en el centro de la “derecha”, entre los simpatizantes de CREO y los principales referentes de La Libertad Avanza. “Ya estamos acostumbrados a esta situación, pero siempre nos diferenciamos en el pensamiento y en la acción”, señaló uno de los dirigentes de la izquierda, mientras observaba cómo la candidata libertaria Soledad Molinuevo sacaba de su cartera una tijera, mientras se sacaba una selfie en el momento que le recordaban al gobernador que el sábado tiene la oportunidad de usarla cuando llegue Milei a esta ciudad.