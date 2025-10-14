Números de Oro: el sorteo del auto 0km tiene pendientes a todos

El esperado sorteo del auto 0 km de Números de Oro está cada vez más cerca. Aunque una nueva edición del juego ya está en marcha hace algunas semanas, quienes conservaron sus tarjetas no ganadoras de la edición anterior aún tienen una gran oportunidad: podrán participar por un Chevrolet Onix 0 km, uno de los premios más tradicionales del juego.
El sorteo se realizará mañana desde las 11 en la planta impresora de LA GACETA (avenida Siria 2.402), y estará abierto al público para quienes deseen presenciarlo.
Además, será transmitido en vivo a través de LG Play.
Para participar, sólo tenés que presentar tus tarjetas completas, no ganadoras y verificadas, con los datos de una persona mayor de 18 años. Podés depositarlas hasta hoy a las 10 en LA GACETA (Mendoza 654), en sus receptorías o en las sucursales de Sportsman.
Y como si fuera poco, Tarjeta Sol premiará al ganador con un televisor de 32 pulgadas, adicional al premio del auto.
Además, ahora podés mantenerte al tanto de todas las novedades de Números de Oro siguiendo nuestro Facebook exclusivo.
¡No pierdas esta segunda chance de ganar!