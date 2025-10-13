Sorteo de la edición final de Números de Oro: un Onix 0 km y grandes premios

Este miércoles 15 de octubre, a las 11.30, se realizará el sorteo final de Números de Oro LA GACETA en la planta impresora del diario, ubicada en Av Siria 2400 - San Miguel de Tucumán.
En esta edición, todos los que participaron durante la campaña y no resultaron ganadores tendrán una nueva oportunidad de ganar un Chevrolet Onix 0 km, el premio mayor que marca el cierre de una nueva temporada del entretenimiento más tradicional de LA GACETA.
Además, Tarjeta Sol y el Banco Santiago del Estero premiarán al ganador del auto con un Smart TV, como reconocimiento especial a quienes acompañan cada semana esta propuesta que sigue despertando entusiasmo y fidelidad entre los lectores.