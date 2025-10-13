Secciones

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de boletas y se mantendrá la foto de Espert

Números de Oro

Sorteo de la edición final de Números de Oro: un Onix 0 km y grandes premios
Sorteo de la edición final de Números de Oro: un Onix 0 km y grandes premios
Hace 42 Min

Este miércoles 15 de octubre, a las 11.30, se realizará el sorteo final de Números de Oro LA GACETA en la planta impresora del diario, ubicada en Av Siria 2400 - San Miguel de Tucumán.

En esta edición, todos los que participaron durante la campaña y no resultaron ganadores tendrán una nueva oportunidad de ganar un Chevrolet Onix 0 km, el premio mayor que marca el cierre de una nueva temporada del entretenimiento más tradicional de LA GACETA.

Además, Tarjeta Sol y el Banco Santiago del Estero premiarán al ganador del auto con un Smart TV, como reconocimiento especial a quienes acompañan cada semana esta propuesta que sigue despertando entusiasmo y fidelidad entre los lectores.

Esta nota es de acceso libre.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánNúmeros de Oro de LA GACETAArgentinaTarjeta SolBanco Santiago del Estero
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
2

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”
3

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
4

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol
6

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

Más Noticias
San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Números de Oro: participá del sorteo por un 0 km

Números de Oro: participá del sorteo por un 0 km

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Comentarios