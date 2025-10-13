Lionel Scaloni: “Si Messi volvió es porque va a tener minutos”

Con la serenidad que lo caracteriza, Lionel Scaloni volvió a hablar en la previa del amistoso. El entrenador de la Selección Argentina aprovechó para repasar el presente del equipo, confirmar algunos titulares, valorar a los nuevos convocados y, como era inevitable, referirse al regreso de Lionel Messi a la “albiceleste”.
El técnico campeón del mundo se mostró cauto, pero optimista respecto a la presencia del capitán, que viene de convertir un doblete con Inter Miami ante Atlanta United por la MLS. “Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría. Terminó bien. Si está en condiciones, mañana jugará”, señaló Scaloni. Consultado sobre si Messi será titular o ingresará algunos minutos, el DT aclaró: “Veremos si está para jugar de entrada o unos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos, pero no podría decirte cuántos”.
Entre las confirmaciones, Scaloni aseguró que Emiliano Martínez volverá a custodiar el arco argentino. “Emiliano quiere jugar siempre, como todos, y eso está muy bueno. Seguramente atajará él. Ha hecho un esfuerzo para venir después del problemita en el gemelo. En noviembre seguramente probemos otra cosa”, adelantó el entrenador santafesino.
El técnico también ratificó que varios futbolistas nuevos tendrán participación ante Puerto Rico. “Algunos de los nuevos van a jugar. Esa es la idea. Creemos que lo merecen y es un lindo partido para verlos. Es una oportunidad para que demuestren su valía”, explicó.
Uno de ellos será José Manuel López, a quien elogió especialmente: “El Flaco no nos ha sorprendido porque lo veníamos siguiendo, pero en los últimos meses pegó un salto importante. Si todo va bien, tendrá su oportunidad de vestir la camiseta de su Selección”.
Scaloni también lamentó la baja de Franco Mastantuono, lesionado durante los entrenamientos. “Franco va madurando y dando los pasos que tiene que dar un chico de 18 años, sin apresurarse. Está capacitado para darnos su fútbol”, valoró.
Antes de cerrar, el técnico recordó que “no hay partidos fáciles” y desmintió los rumores sobre que esté confirmada la fecha de la Finalissima contra el seleccionado de España. “No sabemos nada del tema, no hay nada confirmado”, concluyó.