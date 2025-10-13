Lionel Scaloni: “Si Messi volvió es porque va a tener minutos”

El técnico campeón del mundo se mostró cauto, pero optimista respecto a la presencia del capitán, que viene de convertir un doblete con Inter Miami ante Atlanta United por la MLS. “Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría. Terminó bien. Si está en condiciones, mañana jugará”, señaló Scaloni. Consultado sobre si Messi será titular o ingresará algunos minutos, el DT aclaró: “Veremos si está para jugar de entrada o unos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos, pero no podría decirte cuántos”.