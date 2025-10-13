Con algunas caras nuevas, la Selección renueva su ilusión

En cuanto a Messi, su situación se mantiene en duda. El capitán se reincorporó a la Selección y está a disposición, pero Scaloni evaluará hasta último momento si lo incluye desde el inicio o lo preserva en el banco. En caso de no jugar desde el arranque, su lugar lo ocuparía Nicolás Paz, quien ya fue titular ante Venezuela y dejó buenas sensaciones. En el arco, Emiliano “Dibu” Martínez desea volver a ser titular pese a haber arrastrado molestias físicas en el primer amistoso, aunque no se descarta que descanse y ataje Gerónimo Rulli. En el lateral izquierdo, Marcos “Huevo” Acuña también podría descansar, por lo que Nicolás Tagliafico tendría chances de ir desde el inicio.