Con algunas caras nuevas, la Selección renueva su ilusión

Será una nueva prueba, que servirá para seguir ampliando la base de jugadores de cara a la Copa del Mundo 2026. La Selección Argentina cerrará su participación en la doble fecha FIFA con el choque de hoy, desde las 21, frente a Puerto Rico. Lionel Scaloni planea una rotación importante en el once inicial. El entrenador aprovechará la ocasión para darle minutos a varios futbolistas que aún no debutaron con la “albiceleste”.
Entre los nombres que podrían tener su estreno en la Mayor aparecen Lautaro Rivero, José López y Aníbal Moreno, tres jugadores que se destacaron en sus clubes y que ahora tendrán la posibilidad de mostrarse en el equipo campeón del mundo. Rivero, defensor de River, fue una de las grandes revelaciones del fútbol argentino en la última temporada y es seguido de cerca por el cuerpo técnico. Moreno, volante del Palmeiras, llega en gran nivel tras consolidarse como una pieza clave en el conjunto brasileño, mientras que López, delantero con pasado en Lanús, es una de las alternativas ofensivas que Scaloni quiere evaluar.
La gira de la Selección -que comenzó con el triunfo por 1-0 ante Venezuela- fue pensada por el cuerpo técnico como una oportunidad para que todos los convocados sumen rodaje. En ese sentido, el DT insistió en que los amistosos son el escenario ideal para observar rendimientos y probar variantes, sin la presión de los puntos. “Queremos que cada jugador tenga minutos y se sienta parte de este proceso”, repiten cerca del entrenador.
El partido frente a Puerto Rico también llega con algunas bajas confirmadas. Enzo Fernández fue desafectado y regresó a Chelsea para continuar su recuperación física, mientras que Franco Mastantuono quedó fuera de la convocatoria por una lesión muscular.
En cuanto a Messi, su situación se mantiene en duda. El capitán se reincorporó a la Selección y está a disposición, pero Scaloni evaluará hasta último momento si lo incluye desde el inicio o lo preserva en el banco. En caso de no jugar desde el arranque, su lugar lo ocuparía Nicolás Paz, quien ya fue titular ante Venezuela y dejó buenas sensaciones. En el arco, Emiliano “Dibu” Martínez desea volver a ser titular pese a haber arrastrado molestias físicas en el primer amistoso, aunque no se descarta que descanse y ataje Gerónimo Rulli. En el lateral izquierdo, Marcos “Huevo” Acuña también podría descansar, por lo que Nicolás Tagliafico tendría chances de ir desde el inicio.
Entre los que sí jugarán, aparecen nombres como Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister, quienes integrarán la base del equipo. Gonzalo Montiel, en cambio, iría al banco de suplentes. La idea del cuerpo técnico es equilibrar la experiencia de los campeones del mundo con la energía de los nuevos convocados, para sostener el estilo competitivo y al mismo tiempo seguir sumando alternativas.
Más allá de los nombres, el objetivo de esta doble fecha está claro: consolidar el grupo, mantener la identidad de juego y seguir proyectando el futuro. Con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo, Scaloni continúa ampliando su abanico de opciones y reafirma su idea de darle oportunidades a todos los que pueden vestir la camiseta argentina.
En el cierre de la gira, la “albiceleste” tendrá una nueva prueba que servirá no solo para medir fuerzas, sino también para seguir construyendo el recambio generacional. Será el turno de ver a los debutantes, de probar esquemas y de mantener viva la llama del campeón del mundo, que no deja de mirar hacia adelante.