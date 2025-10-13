Carlos Melconian advirtió que el acuerdo con Estados Unidos “solo alarga la vida del mercado cambiario”

Diputados convocó a Caputo para explicar el acuerdo con Estados Unidos

En paralelo, la Cámara de Diputados convocó al ministro de Economía, Luis Caputo, a una sesión especial el 15 de octubre, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional, para brindar detalles sobre el convenio con Estados Unidos y los lineamientos del Presupuesto 2026.