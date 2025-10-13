Secciones
Carlos Melconian advirtió que el acuerdo con Estados Unidos “solo alarga la vida del mercado cambiario”

El expresidente del Banco Nación cuestionó el alcance del convenio anunciado por Scott Bessent y aseguró que el Gobierno “tocó su último timbre”.

Carlos Melconian Carlos Melconian
Hace 1 Hs

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, analizó el reciente acuerdo financiero entre la Argentina y Estados Unidos, anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y advirtió que “solo alarga la vida del mercado cambiario”.

Aunque expresó su deseo de que el entendimiento “salga bien”, Melconian remarcó que el convenio representa una medida de emergencia:

“Era el último timbre que le quedaba al Gobierno Nacional”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Scott Bessent alargó la vida del mercado cambiario”

El exfuncionario sostuvo que el acuerdo todavía carece de claridad:

“Scott Bessent alargó la vida del mercado cambiario. No se conoce mucho sobre este acuerdo, todavía sigue siendo un tuit que no informa un monto formal ni cuánto y cómo se va a devolver”, cuestionó.

Melconian apuntó también al contexto electoral y a la dependencia del Gobierno de la asistencia externa:

“Si no aparecía Bessent, estábamos jodidos. Estos 10 días hábiles estamos a cargo de él”, señaló en referencia a la cercanía de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Además, advirtió que, de haber un cambio de gestión, el país podría quedar “muy maniatado” por los compromisos asumidos.

Críticas a la política de reservas y endeudamiento

Según Melconian, el principal problema estructural de la economía argentina sigue siendo la falta de acumulación de reservas y la dependencia del endeudamiento externo.

“El Gobierno, en lugar de vender, tiene que comprar dólares para acumular reservas”, explicó.

Agregó que las reservas del Banco Central “siguen siendo negativas”, ya que los activos disponibles “son al mismo tiempo pasivos”.

El economista insistió en que la estabilidad cambiaria no es suficiente para garantizar una recuperación sostenida:

“No basta con tener el tipo de cambio adecuado y recuperar la capacidad de exportar, también hay que reactivar el mercado local”, dijo, y advirtió que sectores como la industria, el comercio y la construcción “todavía siguen en negativos importantes”.

Diputados convocó a Caputo para explicar el acuerdo con Estados Unidos

En paralelo, la Cámara de Diputados convocó al ministro de Economía, Luis Caputo, a una sesión especial el 15 de octubre, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional, para brindar detalles sobre el convenio con Estados Unidos y los lineamientos del Presupuesto 2026.

La citación fue oficializada por el secretario parlamentario Adrián Pagan, quien notificó al funcionario sobre la obligación de asistir al recinto y responder preguntas de los legisladores.

El artículo 71 establece que los ministros del Poder Ejecutivo deben concurrir al Congreso cuando sean requeridos para informar sobre políticas o decisiones de alto impacto público, una herramienta que suele activarse en contextos de tensión política o de medidas económicas de emergencia.

