Cartas de lectores: Amador Lucero primera cuadra

LA GACETA publicó días atrás, la noticia que se instalarán en la ciudad 137 cabinas de vigilancia con efectivo policial permanente. Es de esperar que se instale una de esas cabinas en Amador Lucero primera cuadra, ya que es una zona de gran inseguridad, muy concurrida a toda hora, y permanentemente hay motoarrebatos. Sumado al paso continuo de escolares, ya que en la proximidad hay varios establecimientos educativos de distintos niveles, creo que con más razón se requiere vigilancia policial permanente.