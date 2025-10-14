Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Amador Lucero primera cuadra
Hace 7 Hs

LA GACETA publicó días atrás, la noticia que se instalarán en la ciudad 137 cabinas de vigilancia con efectivo policial permanente. Es de esperar que se instale una de esas cabinas en Amador Lucero primera cuadra, ya que es una zona de gran inseguridad, muy concurrida a toda hora, y  permanentemente hay motoarrebatos. Sumado al paso continuo de escolares, ya que en la proximidad hay varios establecimientos educativos de distintos niveles, creo que con más razón se requiere vigilancia policial permanente.

Liliana Celia Müller

liliana.c.muller@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

2

La relevancia de los debates electorales

3

Cartas de lectores: inseguridad

4

Cartas de lectores: Infancias trans: escuchar también es humanizar

5

Cartas de lectores: veredas rotas

6

Cartas de lectores: el magma del ajuste

Más Noticias
Un caos: el drama del fútbol de la Liga Tucumana

Un caos: el drama del fútbol de la Liga Tucumana

Tu próximo desayuno quizás sea preparado por un robot

Tu próximo desayuno quizás sea preparado por un robot

Recuerdos fotográficos: 1955. La tragedia del tren obrero en Italia y Rivadavia

Recuerdos fotográficos: 1955. La tragedia del tren obrero en Italia y Rivadavia

Hace 78 años todo empezaba mal para la “Palestina del mandato”

Hace 78 años todo empezaba mal para la “Palestina del mandato”

La perseverancia de la insensatez

La perseverancia de la insensatez

Cartas de lectores: Pichon Riviere y la Psicología, una pasión argentina

Cartas de lectores: Pichon Riviere y la Psicología, una pasión argentina

Comentarios