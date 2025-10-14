Secciones
Cartas de lectores: puente en peligro
Hace 7 Hs

En Las Salinas, El Timbó, Burruyacu, hay un viejo puente de quebracho clausurado, más de una década, por peligro de derrumbe al tránsito vehicular, aunque no a las personas, muy riesgoso. Está justo detrás del establecimiento de Celusal. También hay un espacio con juegos infantiles sin funcionar, desprovisto de árboles. Falta de recolección de residuos, que son quemados en los mismos domicilios, muy peligroso dado la sequía y la tala sin control. Extracción de áridos  a la vera de la ruta. Puede provocar desmoronamientos. Servicio muy deficiente. Ausencia de cartelería vial, señalamientos e iluminación. Arroyo La Perdiz, contaminado por todos los residuos que arrojan, lo que provoca un olor fétido. Hace falta urgente una gestión responsable.

Pablo Ricardo Lagartera

Casa 7 Manzana D B° Belgrano - Los Ralos

