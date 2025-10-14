La incidencia del Proyecto de Biocombustibles

Una de las características más destacables del proyecto es su solidez económica y su enfoque en el desarrollo federal. No implica costo fiscal y garantiza la neutralidad fiscal. El costo fiscal neto es compensable mediante un ajuste de impuestos a los combustibles a la porción fósil de la mezcla, sin impacto en el precio surtidor ni en las cuentas públicas. No reclama privilegios fiscales como subsidios o beneficios en Ganancias, IVA, aduanas o acceso cambiario, basándose en la competitividad intrínseca de la agroindustria. Promueve la industrialización, empleo e impulso federal y productivo. Genera valor agregado en origen para el maíz y la caña de azúcar, estimula el empleo de calidad en el interior y otorga herramientas a las provincias para desarrollar sus propias políticas energéticas.