Secciones

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de boletas y se mantendrá la foto de Espert

Seguridad

Alberdi: robó una moto, chocó a los pocos minutos y fue detenido cuando intentaba escapar en colectivo

Fue identificado por una zapatilla que perdió durante el accidente y quedó imputado por hurto simple.

Alberdi: robó una moto, chocó a los pocos minutos y fue detenido cuando intentaba escapar en colectivo
Hace 41 Min

Un joven de 23 años fue detenido en la ciudad de Alberdi luego de protagonizar una secuencia tan rápida como insólita: robó una motocicleta, chocó a los pocos minutos y, en su intento de escapar, se subió a un colectivo donde finalmente fue aprehendido por la Policía.

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 20, y este lunes el Ministerio Público Fiscal formuló cargos en su contra. La audiencia fue solicitada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción, a cargo de Héctor Fabián Assad. En representación del Ministerio Público Fiscal participó la auxiliar de fiscal Emilse Guevara.

Según detalló, el acusado había sustraído una motocicleta que se encontraba estacionada en la galería de una vivienda ubicada en calle José María Gutiérrez al 300, en la ciudad sureña. El dueño del rodado lo había dejado allí al ingresar a la casa de su novia y, al salir, descubrió que la moto ya no estaba.

Minutos más tarde, el joven, mientras circulaba con el vehículo robado, protagonizó un accidente al chocar contra un automóvil. Tras el impacto, abandonó la motocicleta y abordó un colectivo con la intención de huir, pero el rápido accionar policial permitió su detención a bordo del transporte.

La fiscalía le atribuyó la presunta autoría del delito de hurto simple. Entre las pruebas mencionadas, Guevara destacó un detalle clave para su identificación: el imputado perdió una de sus zapatillas durante el choque, y al ser detenido en el colectivo, se encontraba calzado únicamente con la otra.

Para garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial, la auxiliar de fiscal solicitó la aplicación de medidas de coerción de menor intensidad, mientras continúa la investigación sobre el robo y los hechos posteriores.

El Ministerio Público Fiscal informó que la causa sigue su curso con la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer por completo lo sucedido aquella noche en Alberdi.

Temas Alberdi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
2

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”
3

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
4

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol
6

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

Más Noticias
San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Trágico accidente en la ruta 9: un muerto y tres heridos por el choque entre un auto y una camioneta

Trágico accidente en la ruta 9: un muerto y tres heridos por el choque entre un auto y una camioneta

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Comentarios