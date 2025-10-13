Alberdi: robó una moto, chocó a los pocos minutos y fue detenido cuando intentaba escapar en colectivo

Un joven de 23 años fue detenido en la ciudad de Alberdi luego de protagonizar una secuencia tan rápida como insólita: robó una motocicleta, chocó a los pocos minutos y, en su intento de escapar, se subió a un colectivo donde finalmente fue aprehendido por la Policía.
El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 20, y este lunes el Ministerio Público Fiscal formuló cargos en su contra. La audiencia fue solicitada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción, a cargo de Héctor Fabián Assad. En representación del Ministerio Público Fiscal participó la auxiliar de fiscal Emilse Guevara.
Según detalló, el acusado había sustraído una motocicleta que se encontraba estacionada en la galería de una vivienda ubicada en calle José María Gutiérrez al 300, en la ciudad sureña. El dueño del rodado lo había dejado allí al ingresar a la casa de su novia y, al salir, descubrió que la moto ya no estaba.
Minutos más tarde, el joven, mientras circulaba con el vehículo robado, protagonizó un accidente al chocar contra un automóvil. Tras el impacto, abandonó la motocicleta y abordó un colectivo con la intención de huir, pero el rápido accionar policial permitió su detención a bordo del transporte.
La fiscalía le atribuyó la presunta autoría del delito de hurto simple. Entre las pruebas mencionadas, Guevara destacó un detalle clave para su identificación: el imputado perdió una de sus zapatillas durante el choque, y al ser detenido en el colectivo, se encontraba calzado únicamente con la otra.
Para garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial, la auxiliar de fiscal solicitó la aplicación de medidas de coerción de menor intensidad, mientras continúa la investigación sobre el robo y los hechos posteriores.
El Ministerio Público Fiscal informó que la causa sigue su curso con la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer por completo lo sucedido aquella noche en Alberdi.