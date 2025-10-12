Secciones

SociedadEducación

Vouchers educativos: ¿cuánto pagará el ministerio de capital humano en octubre de 2025?

El ministerio de Capital Humano confirmó la continuidad de los Vouchers Educativos en octubre de 2025 y mantuvo el monto que se venía liquidando.

Vouchers educativos, un beneficio necesario.
12 Octubre 2025

El Ministerio de Capital Humano confirmó la continuidad del programa Vouchers Educativos 2025, una asistencia económica destinada a acompañar a las familias con hijos que asisten a instituciones privadas con aporte estatal. 

El beneficio, que se abona de forma mensual desde mediados de año, volvió a pagarse durante el mes de octubre, en el marco del calendario de ayuda escolar.

Cuál es el monto de los vouchers educativos en octubre

El monto estimado para este mes será de aproximadamente $20.000 por beneficiario, en línea con los valores liquidados en los pagos anteriores. Este importe busca aliviar parte del costo de las cuotas escolares en colegios de gestión privada y se acredita de manera directa en las cuentas bancarias declaradas al momento de la inscripción.

El programa de Vouchers Educativos comenzó a implementarse a mediados de 2025 como parte del plan de asistencia del Ministerio de Capital Humano para familias con hijos en edad escolar. El objetivo principal es garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo privado en un contexto económico de alta inflación y ajuste en los gastos familiares.

Desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron que el beneficio continuará activo hasta diciembre de 2025, manteniendo el mismo esquema de liquidación mensual y los criterios de selección establecidos al inicio del plan. El programa alcanzó a miles de familias de todo el país.

Cómo consultar el estado del beneficio

Quienes aún no hayan recibido el depósito correspondiente pueden verificar el estado de su solicitud ingresando al portal oficial de Vouchers Educativos, utilizando su usuario y contraseña de Mi Argentina. 

En el apartado “Menores a cargo”, se muestra el detalle de cada solicitud, donde puede figurar como: Aprobada (el pago fue asignado y está en proceso), en revisión (aún no se acreditó el monto) y Rechazada (por datos inconsistentes o fuera de los criterios de elegibilidad).

