La Facultad de Ciencias Económicas realizará la 9ª Muestra de Microemprendimientos para el nivel secundario

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se prepara para recibir este miércoles 15 de octubre, de 9.30 a 12, a cientos de estudiantes secundarios en la 9ª edición de la Muestra de Microemprendimientos, un espacio pensado para fomentar la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor entre los jóvenes.
La actividad se llevará a cabo en la sede de la Facultad, ubicada en Av. Independencia al 1.900, y contará con la participación de 49 colegios secundarios públicos y privados de toda la provincia. A través de esta propuesta, se presentarán 94 proyectos de microemprendimientos, elaborados por 632 alumnos de los últimos años y acompañados por 96 docentes de materias vinculadas al emprendedurismo.
La muestra forma parte de las acciones de extensión universitaria impulsadas por la Secretaría de Extensión y Desarrollo Institucional (SEDI) y el programa “Económicas Emprende”, que busca generar vínculos entre la universidad y el sistema educativo, promoviendo experiencias prácticas de aprendizaje.
Durante la jornada, los equipos expondrán sus proyectos en stands, compartiendo ideas y estrategias de desarrollo de emprendimientos con la comunidad universitaria y el público en general. La entrada es libre y gratuita, y está abierta a toda la comunidad educativa, familias y emprendedores interesados.