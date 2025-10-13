La Facultad de Ciencias Económicas realizará la 9ª Muestra de Microemprendimientos para el nivel secundario

La actividad se llevará a cabo en la sede de la Facultad, ubicada en Av. Independencia al 1.900, y contará con la participación de 49 colegios secundarios públicos y privados de toda la provincia. A través de esta propuesta, se presentarán 94 proyectos de microemprendimientos, elaborados por 632 alumnos de los últimos años y acompañados por 96 docentes de materias vinculadas al emprendedurismo.