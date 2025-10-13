Debate LA GACETA, hoy: “Tienen un alto valor simbólico y ponen la política bajo el escrutinio público”

Tucumán será escenario esta noche de uno de los momentos clave de la campaña electoral rumbo al 26 de octubre: el debate entre los principales candidatos de la provincia, organizado por LA GACETA, en el marco de una dinámica que el medio sostiene en cada proceso electoral. En el estudio estarán presentes referentes de distintas fuerzas políticas, que expondrán sus ideas y propuestas frente a la ciudadanía.
Para comprender la importancia de este tipo de instancias, LA GACETA dialogó con Alexandra Morales, politóloga tucumana que actualmente reside en Barcelona, desde donde analizó el impacto político y comunicacional de los debates en contextos electorales.
“El debate político en campaña se puede analizar desde dos lugares diferentes. Desde la ciencia política plantean que es una herramienta institucionalizada que democratiza la campaña, permite mayor visibilidad y pone a la política bajo el escrutinio público. Y desde la comunicación política, tiene un alto valor simbólico: se realizan al final de la campaña, son televisados y generan una gran exposición”.
Estrategias, electorado y comunicación
Consultada sobre cómo debería aprovechar un candidato una instancia de debate, Morales explicó que la estrategia es clave. “Es importante todo: desde la forma en que se viste, cómo se comunica con sus adversarios y, sobre todo, a quién le habla. En un contexto de alta polarización, los candidatos no buscan convencer a sus contrincantes ni a votantes del otro sector; buscan consolidar a su propia audiencia”, sostuvo.
Según la politóloga, los debates no se ganan necesariamente en el momento en que se desarrollan en el estudio. “Hoy, con el ecosistema mediático y las redes sociales, la clave está en quién utiliza mejor la comunicación posterior: los videos, los mensajes, los tweets que logran instalar agenda después del debate”, señaló.
Polarización y escenario local
Morales también analizó el panorama tucumano. “Hay una fuerte polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza. Si bien ahora aparecen con fuerza otros candidatos, en los últimos años la oposición estuvo algo diluida. Esta atomización del voto no peronista puede beneficiar a los candidatos más consolidados”, explicó.
La analista anticipó que cada candidato llegará con un enfoque distinto. “El gobernador Osvaldo Jaldo buscará hablar de gobernabilidad, institucionalidad y su gestión. Roberto Sánchez probablemente apunte a diferenciarse tanto del peronismo como de La Libertad Avanza, mientras que el candidato libertario intentará instalar la narrativa nacional: no volver al kirchnerismo y presentarse como el cambio”, apuntó.
¿Confrontar suma o resta?
Uno de los momentos más esperados en los debates suelen ser las réplicas entre candidatos. Sin embargo, Morales advirtió: “No creo que las confrontaciones sumen en este contexto. La ciudadanía está cansada de ver a los políticos discutiendo entre ellos; eso fue parte de lo que Milei capitalizó con el concepto de ‘casta política’. Lo que sí puede ocurrir es que, para ciertos candidatos con menor nivel de conocimiento, confrontar directamente con el gobernador los posicione y les dé visibilidad”.
Finalmente, remarcó que estas instancias no solo sirven para contrastar propuestas, sino también para observar cómo se posiciona cada fuerza política ante la sociedad. “Los debates tienen un valor democrático fundamental y, en contextos polarizados, pueden incidir en márgenes ajustados de votantes o en la decisión de ir o no a votar”, concluyó.
El debate se podrá seguir esta noche por todas las plataformas de LA GACETA, con la participación de los principales candidatos de Tucumán, en la recta final hacia las elecciones.