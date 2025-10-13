Secciones
Tragedia tras el ascenso de Gimnasia de Mendoza: murieron dos hinchas en un accidente

Ambos fallecieron cuando regresaban de Buenos Aires, tras celebrar el histórico ascenso del club a la Primera Nacional. El hecho ocurrió en San Luis y conmocionó al fútbol argentino.

Hace 26 Min

La alegría por el histórico ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera Nacional se transformó en dolor. Horas después de la consagración en Buenos Aires, un trágico accidente en la ruta dejó dos víctimas fatales, entre ellas un hincha del club y su sobrina de apenas dos meses.

El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional, a la altura del kilómetro 827, en la provincia de San Luis, cuando el grupo de simpatizantes regresaba a Mendoza luego de presenciar el triunfo por penales ante Deportivo Madryn en la cancha de Platense.

Las víctimas

Las personas fallecidas fueron identificadas como Lautaro Godoy, reconocido seguidor del “Lobo” mendocino, y su sobrina bebé, de tan solo dos meses de vida. Ambos viajaban junto a otros tres familiares, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Central Ramón Carrillo de San Luis con distintas lesiones.

Las causas del accidente

Según las primeras pericias, el vehículo volcó por sus propios medios, sin intervención de terceros. Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del siniestro, aunque todo indica que se trató de una pérdida de control del conductor.

El hecho ocurrió apenas unas horas después de la jornada más feliz en décadas para Gimnasia de Mendoza. El club había conseguido el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino tras 41 años, luego de vencer a Deportivo Madryn en una definición por penales que desató la euforia de miles de hinchas.

La noticia del accidente golpeó de lleno a la comunidad mendocina y ensombreció una celebración que parecía eterna.

El mensaje del club

A través de un comunicado en sus redes sociales, Gimnasia y Esgrima de Mendoza expresó su profundo pesar. “Lamentamos el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy y de su sobrina. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este momento tan doloroso”, escribió la cuenta del club.

El ascenso histórico del “Lobo” quedó marcado por una tragedia que enluta a toda la provincia. La ilusión de una familia que viajó a alentar a su equipo se vio truncada en el regreso, recordando que detrás de cada alegría futbolera hay historias humanas que conmueven mucho más allá del resultado.

Comentarios