Conmoción en Chile: a los 45 años murió Carolina del Real, reconocida activista por la prevención del VIH

Descubrió su diagnóstico tras ser internada en una clínica por un fuerte resfrío. Luego de diversos exámenes, el test de Elisa arrojó resultado positivo. Según contó, el médico le comunicó la noticia sin preámbulos, y ella decidió informarle a su padre del mismo modo. La reacción del hombre fue conmovedora: se lavó las manos y comenzó a besarla por todo el cuerpo como muestra de amor incondicional.