Conmoción en Chile: a los 45 años murió Carolina del Real, reconocida activista por la prevención del VIH

Una triste noticia sacudió a la sociedad chilena en las últimas horas. Carolina del Real, reconocida activista por la prevención del VIH, falleció a los 45 años, según confirmaron sus familiares y allegados.
La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales, donde se publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de Carolina del Real Robinson (1980-2025). Quienes tuvimos la suerte de conocerla sabemos cuánto amor, fuerza y alegría compartió siempre, y la huella perpetua que dejó en cada espacio donde compartió su tiempo y energía”.
Los restos de la activista están siendo velados en la Iglesia Santo Toribio, ubicada en La Capitanía 473, Las Condes. Este lunes, a las 13, se realizará una misa en su honor, mientras que sus funerales tendrán lugar a las 15 en el Parque del Recuerdo.
Activista por la prevención del VIH
Del Real se convirtió en una figura pública en 2013, cuando reveló en su blog que vivía con VIH desde 2010.
“Es necesario sacarle la cara social que tiene esta enfermedad”, sostuvo la activista.
“Si esto sigue así, la gente contagiada seguirá viviendo en silencio el VIH y un portador que no quiere hacerse cargo de su realidad, no lo asume, es un peligro para todos”, agregó en diálogo con el diario Emol.
Descubrió su diagnóstico tras ser internada en una clínica por un fuerte resfrío. Luego de diversos exámenes, el test de Elisa arrojó resultado positivo. Según contó, el médico le comunicó la noticia sin preámbulos, y ella decidió informarle a su padre del mismo modo. La reacción del hombre fue conmovedora: se lavó las manos y comenzó a besarla por todo el cuerpo como muestra de amor incondicional.
También relató que, mientras permanecía internada, tomó el teléfono y contactó a todas sus exparejas para contarles sobre su diagnóstico. El último de esos llamados resultó especialmente impactante, ya que esa persona también dio positivo, sin saber hasta entonces de su condición.
Desde entonces, Carolina dedicó su vida a la visibilización y la educación sobre el VIH, ofreciendo charlas en colegios y universidades. Además, plasmó su testimonio en el libro “Yo tengo VIH, mi verdad”, donde narró su experiencia personal y su lucha contra el estigma.