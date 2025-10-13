“Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva”: Moisello anticipó una asamblea para definir el futuro de San Martín

San Martín quedó eliminado del Reducido tras empatar 0-0 contra Deportivo Morón en el “Nuevo Francisco Urbano”, resultado que lo dejó sin chances de avanzar a los cuartos de final. El equipo de Mariano Campodónico jugó más de una hora con un hombre menos por la expulsión de Federico Murillo y no pudo quebrar la resistencia del local, que se vio favorecido por la ventaja deportiva. En ese contexto, el presidente Rubén Moisello habló en el aeropuerto Benjamín Matienzo tras el arribo del plantel a Tucumán, en diálogo con Matías Auad, periodista de LG Play, y analizó el presente deportivo e institucional del club.
El dirigente explicó que, tras la eliminación, el primer paso será una reunión entre los integrantes de la comisión directiva. “Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva y vamos a determinar los pasos a seguir”, señaló. “Esto es muy reciente y estamos golpeados, doloridos. Necesitamos dejar que pase un poco la bronca y definir con serenidad qué decisiones tomaremos”, añadió.
Consultado sobre la autocrítica dirigencial, Moisello reconoció que el área deportiva fue el punto más débil de su gestión. “Lo deportivo fue el punto flojo de nuestra gestión. Los resultados están a la vista. No pudimos lograr el ascenso en estos cuatro periodos. Queda sentarse, enfriar la cabeza y determinar los pasos que siguen”, afirmó.
En cuanto a la continuidad de Mariano Campodónico, el presidente aclaró que no hay una definición tomada y que todo se evaluará en conjunto. “Todo depende. Hay que charlar con él. Primero debemos definir qué queremos nosotros, los directivos, respecto a nuestra actitud y a lo que viene. Una vez que determinemos eso, veremos los pasos a seguir”, explicó. “Hay muchos aspectos positivos, pero el objetivo era ascender”, agregó.
Moisello también se refirió al cambio de entrenador ocurrido durante la temporada y a la comparación con el ciclo anterior. “Quizás uno de los errores fue que se haya ido Ariel Martos y haber traído a Campodónico. De todas maneras, no hay garantía de que con uno u otro hubiéramos ascendido. Creo que teníamos un plantel bueno. Muchos dirigentes de otros clubes consideraban que era uno de los mejores del campeonato, pero no logramos consolidar un equipo con la ambición de ascender”, sostuvo.
Sobre el futuro institucional, el dirigente no descartó un llamado anticipado a elecciones. “Siempre está presente. Queda un poco menos de la mitad del mandato, pero hay un cierto cansancio. Algunos socios nos piden que sigamos, otros creen que es momento de un cambio. Si se decide avanzar con esa idea, probablemente sea este año”, dijo. Además, descartó presentarse nuevamente: “No, yo no. Lo máximo que puedo hacer en esta circunstancia es terminar el mandato”.
En otro tramo, Moisello repasó algunos logros alcanzados durante su gestión. “Tomamos un club que venía de la pandemia con una situación económica y de infraestructura muy complicada. Hoy el complejo y el estadio muestran una mejora notoria respecto a ese punto de partida”, destacó, al referirse al desarrollo institucional de los últimos años.
“Entiendo el sentimiento del hincha”
Antes de finalizar, el presidente dejó un mensaje para los socios y simpatizantes. “Yo también soy hincha y entiendo la tristeza que hay. Comparto el sentimiento y creo que este es un momento para reflexionar con calma”, concluyó.