“Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva”: Moisello anticipó una asamblea para definir el futuro de San Martín

Moisello también se refirió al cambio de entrenador ocurrido durante la temporada y a la comparación con el ciclo anterior. “Quizás uno de los errores fue que se haya ido Ariel Martos y haber traído a Campodónico. De todas maneras, no hay garantía de que con uno u otro hubiéramos ascendido. Creo que teníamos un plantel bueno. Muchos dirigentes de otros clubes consideraban que era uno de los mejores del campeonato, pero no logramos consolidar un equipo con la ambición de ascender”, sostuvo.