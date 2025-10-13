Atención conductores: mapa de los cortes de tránsito por obras de la SAT y la municipalidad

Según detalló la empresa, las tareas forman parte del plan de renovación de redes cloacales que busca optimizar el funcionamiento del sistema sanitario y evitar futuros anegamientos. Los operativos se concentrarán en los siguientes puntos: Entre Ríos y La Plata; Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela; 25 de Mayo al 1.100 entre Italia y Uruguay; avenida Colón entre avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez; Isabel La Católica entre Alberti y Paso de Los Andes; Paso de Los Andes entre Isabel La Católica y Pasaje Chazarreta; y Don Orione entre San Miguel y Paso de Los Andes, en el Barrio Vial I.