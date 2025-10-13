Atención conductores: mapa de los cortes de tránsito por obras de la SAT y la municipalidad

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y la Municipalidad de la capital informaron que hoy se llevarán a cabo trabajos de renovación y mantenimiento de redes cloacales y de agua potable, además de mejoras en el pavimento, en diferentes zonas de la ciudad. Debido a las obras, habrá cortes de calles y restricciones de tránsito en varios sectores, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas.
Según detalló la empresa, las tareas forman parte del plan de renovación de redes cloacales que busca optimizar el funcionamiento del sistema sanitario y evitar futuros anegamientos. Los operativos se concentrarán en los siguientes puntos: Entre Ríos y La Plata; Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela; 25 de Mayo al 1.100 entre Italia y Uruguay; avenida Colón entre avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez; Isabel La Católica entre Alberti y Paso de Los Andes; Paso de Los Andes entre Isabel La Católica y Pasaje Chazarreta; y Don Orione entre San Miguel y Paso de Los Andes, en el Barrio Vial I.
De manera simultánea, se realizarán tareas en la red de distribución de agua potable. La SAT informó que habrá apertura sobre empalme de redes en pasaje 1º de Mayo esquina con pasaje Martín Fierro, para verificar el estado de las válvulas y mejorar la prestación en el Barrio Obispo Piedrabuena, además de una intervención similar en avenida Alem y calle Florida, destinada a optimizar el servicio en el barrio Ciudadela Sur.
Asimismo, se trabajará en la renovación de la cañería distribuidora de agua en Crisóstomo Álvarez, entre avenida Colón y Amador Lucero, y en la instalación de una nueva cañería de impulsión en calle Pérez Palavecino, desde Moreno hasta avenida de Circunvalación. El tendido continuará por la colectora oeste hasta avenida Pascual Tarulli, con un cruce de puente carretero que permitirá empalmar al ingreso del barrio de la zona sur.
Trabajos en el pavimento y más cortes de tránsito
De manera paralela, Obras Públicas de la municipalidad advirtió que los trabajos en Bulnes entre Italia y avenida Belgrano provocarán el corte total, por 24 horas, del cruce de las arterias. Algo similar ocurrirá en 24 de Septiembre al 1.000 y en Mendoza al 100, en donde el tránsito podría restablecerse mañana.
Mientras tanto, desde el mismo organismo se informó que será parciales los cortes en la trocha este de avenida Salta al 600 y 700, en Laprida al 600, en avenida Sarmiento al 900 (trocha norte) y en 24 de Septiembre al 1.300 (trocha sur).