Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo

La no oficialización de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 no responde a dudas sobre su rendimiento, sino a una estrategia de timing y comunicación del equipo francés. Mientras los fanáticos argentinos aguardan ansiosos por la confirmación, en Enstone prefieren tomarse su tiempo antes de anunciar algo que, según todos los indicios, ya está decidido puertas adentro.
Desde Alpine reconocen que la definición sobre el segundo piloto para 2026 todavía “está un poco lejos”. Aunque esa frase pueda sonar ambigua, se interpreta más como una maniobra de prudencia que como una señal de incertidumbre. En otras palabras, el equipo no quiere apresurarse a comunicar una noticia que podría tener mayor impacto si se sincroniza con el calendario y los intereses comerciales.
En lo deportivo, el balance es inmejorable. Colapinto ha crecido de forma constante, adaptándose al ritmo y la presión de la Fórmula 1 con una madurez que sorprendió incluso a los directivos del equipo. El director general Steve Nielsen fue claro al respecto. “Si sigue rindiendo así, no veo razones para que no continúe”, indicó.
El propio Nielsen admitió que Franco “ya está a la altura de Pierre (Gasly), lo cual es muy bueno”. Las estadísticas lo respaldan: en las últimas carreras, el piloto argentino finalizó por delante de su compañero, tanto en clasificación como en carrera, destacándose especialmente en el Gran Premio de Singapur.
El único condicionante para su continuidad, por lo tanto, es mantener el nivel actual, algo que el joven de Pilar ha hecho con creces en su temporada debut.
Aunque Flavio Briatore insinuó que habría una “batalla interna” por el puesto, la realidad es que Colapinto no tiene competencia seria dentro del equipo. El otro candidato, el tester Paul Aron, apenas acumula unas pocas prácticas en F1, sin la experiencia ni los resultados que respalden una promoción inmediata.
Aron tendrá una última oportunidad hacia fin de año, cuando reemplazará a Gasly en una práctica libre, tal como exige el reglamento. Sin embargo, todo indica que se trata más de un compromiso formal que de una evaluación real para el asiento principal.
El retraso también se entiende dentro del contexto general de Alpine. La escudería atraviesa una temporada difícil, última en el campeonato de Constructores, y su futuro inmediato está ligado al “gran reinicio” que vivirá la Fórmula 1 en 2026.
Esa temporada marcará un cambio profundo en el reglamento técnico y, sobre todo, una transición clave en motores, ya que Alpine dejará atrás los propulsores Renault para asociarse con Mercedes. El nuevo proyecto apunta a reconstruir desde cero la competitividad del equipo, por lo que la presentación de su alineación de pilotos podría formar parte del relanzamiento estratégico.
En los pasillos del paddock, muchos interpretan la demora como una cuestión de marketing y oportunidad. Todo indica que el anuncio de la continuidad de Colapinto no solo llegará, sino que podría tener un escenario cuidadosamente elegido.
La hipótesis más fuerte apunta al Gran Premio de México (26 de octubre) o al de Brasil (9 de noviembre), dos fechas que cuentan con fuerte presencia latinoamericana. La elección no sería casual: los principales patrocinadores de Alpine -Claro, Mercado Libre y YPF- tienen raíces o mercados fuertes en la región.
Confirmar la continuidad del primer piloto argentino en décadas en medio de ese contexto sería un golpe simbólico y comercial perfecto.
Mientras tanto, puertas afuera, Alpine mantiene un discurso prudente. No hay declaraciones que confirmen ni desmientan, solo un “vamos a esperar un poco más”. Pero entre ingenieros y directivos la sensación es unánime: Colapinto se ganó su lugar.
A su talento natural se le suma una madurez competitiva poco común para su edad, además de una gran capacidad de trabajo y adaptación a los cambios. En un año complejo para la escudería, Franco se convirtió en una de las pocas noticias positivas del garaje azul.
Hasta que Alpine decida hacer el anuncio oficial, Colapinto seguirá enfocado en cerrar de la mejor manera su primera temporada completa. El objetivo es sostener su rendimiento y seguir sumando puntos que lo consoliden no solo dentro del equipo, sino también en la conversación general de los jóvenes talentos de la Fórmula 1.
En definitiva, el silencio no es una señal de duda, sino parte de una jugada calculada. Alpine espera el momento ideal para anunciar lo que ya es un secreto a voces: Franco Colapinto será parte del futuro de la escudería en 2026.