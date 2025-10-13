Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo

Desde Alpine reconocen que la definición sobre el segundo piloto para 2026 todavía “está un poco lejos”. Aunque esa frase pueda sonar ambigua, se interpreta más como una maniobra de prudencia que como una señal de incertidumbre. En otras palabras, el equipo no quiere apresurarse a comunicar una noticia que podría tener mayor impacto si se sincroniza con el calendario y los intereses comerciales.